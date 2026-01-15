Vandalizaron perforación de agua en barrio Aeropuerto

A los problemas que registra el servicio de agua en la región, la empresa ABSA informó ayer que fue vandalizada la perforación de agua ubicada en la intersección de las calles 637 y 13.

“Las instalaciones sufrieron el robo de los fusibles, impidiendo la operación del pozo y generando baja presión en el sector de 5 a 13 y desde 610 a 637”, informaron en la empresa.

Aclararon que como consecuencia del acto ilícito, pudo registrarse turbiedad en la red de distribución.

OTRO INCONVENIENTE

Por otra parte, desde la compañía se informó que se resintió la presión en el sector comprendido por de 610 a 620 y de 1 a 7.

En ese caso se trató de un corte de energía que afectó el funcionamiento de la perforación de la zona.

Finalmente, durante la jornada de ayer se trabajó en el reemplazo de una bomba en la perforación de 31 y 32, lo que impactará en el suministro de agua de los usuarios que residen en la zona de 32 a 38 y de 28 a 31, informaron en la empresa ABSA.