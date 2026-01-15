Inscriben para la etapa de pre residencias en la Provincia

El ministerio de Salud bonaerense informó que desde el 26 de enero y hasta el 13 de febrero se encontrará abierta la inscripción virtual para postularse como pre-residentes. El programa está destinado a graduados y graduadas de medicina, farmacia y bioquímica que se hayan recibido hace menos de dos años.

La pre-residencia es una formación de seis meses que permite un primer acercamiento al sistema de residencias, así como conocer la red de hospitales, centros de salud y especialidades estratégicas de la provincia de Buenos Aires. La cursada contempla una carga horaria de 8 a 12 horas, incluye guardias y cuenta con una retribución mensual.

Tras la inscripción online, en la primera quincena de febrero se publicarán cupos y sedes; el 20 de febrero se publicarán los postulantes habilitados y el 24 se realizará el sorteo público.

Para más información, ingresar en: https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias/pre-residencias/