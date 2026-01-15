Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

La Ciudad

Constructores advierten que se agudiza la crisis por la paralización de la obra pública

Constructores advierten que se agudiza la crisis por la paralización de la obra pública

Archivo

15 de Enero de 2026 | 03:05
Edición impresa

Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Apymeco) advirtió sobre el panorama crítico que atraviesa la “obra pública” en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

Gustavo Marin, presidente de Apymeco, dijo que “a la paralización de las obras públicas con fondos Nacionales, se le suma la paralización de las Municipales y Provinciales, como consecuencia en el atraso en los pagos”.

Según se explicó, en general “se deben certificados ejecutados a partir del mes junio del año 2025 a la fecha”.

Esa demora en los pagos se suma al “encarecimiento de las tasa de interés , para descuentos de dichos certificados para créditos de Capital de trabajo y para descubiertos en cuenta corriente”, detallaron en Apymeco.

En la asociación de constructores remarcan que todo “hace una combinación explosiva, que va a llevar a muchas Pymes a su quebranto, con las consecuencias sociales que ello implica: despidos de personal, baja en la venta de insumos para la construcción”.

Desde la entidad también indicaron: “apelamos a que el Gobierno Provincial y Municipal en forma urgente, tome las medidas correspondientes para revertir la situación mencionada”.

LE PUEDE INTERESAR

Extenso apagón en el norte platense

LE PUEDE INTERESAR

Una pérdida de agua frente a Trabajo Social y “hundimiento del empedrado”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El metro cuadrado a construir está en 1.994.703 pesos en la Ciudad

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

Alerta: en el barrio de La Plata donde una mujer terminó hospitalizada, aparecieron más escorpiones

Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado

Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders

"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos

La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

Una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Extenso apagón en el norte platense

Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

Invasión de autos chinos alerta a las terminales

Trump exige que EE UU controle Groenlandia

Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán
Últimas noticias de La Ciudad

El metro cuadrado a construir está en 1.994.703 pesos en la Ciudad

El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio

La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre

Un dilema de vacaciones: ¿quién cuida a los perros?
Policiales
“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense
Los detenidos por el escándalo del Senado provincial piden ser oídos
La Frontera sin control, pese al nuevo accidente
Cuatro de cuatro: las muertes viales, todas en moto
Piden elevar a juicio la causa por grooming de un profesor de básquet
Deportes
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel
¿Por qué se dilata la llegada de Hinestroza al club de la Ribera?
River rechazó 12 palos verdes por Colidio
Espectáculos
Ángel de Brito le respondió con dureza a María Fernanda Callejón: “Necesita levantar un programa"
“La hora corre”: Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera y recibieron una lluvia de críticas por los requisitos
Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders
"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos
Sofía “La Reini” Gonet estalló de furia contra Telefe y Corta por Lozano: “Me sentí super humillada”
Información General
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
La yerba mate, una aliada contra la osteoporosis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla