Constructores advierten que se agudiza la crisis por la paralización de la obra pública

Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Apymeco) advirtió sobre el panorama crítico que atraviesa la “obra pública” en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

Gustavo Marin, presidente de Apymeco, dijo que “a la paralización de las obras públicas con fondos Nacionales, se le suma la paralización de las Municipales y Provinciales, como consecuencia en el atraso en los pagos”.

Según se explicó, en general “se deben certificados ejecutados a partir del mes junio del año 2025 a la fecha”.

Esa demora en los pagos se suma al “encarecimiento de las tasa de interés , para descuentos de dichos certificados para créditos de Capital de trabajo y para descubiertos en cuenta corriente”, detallaron en Apymeco.

En la asociación de constructores remarcan que todo “hace una combinación explosiva, que va a llevar a muchas Pymes a su quebranto, con las consecuencias sociales que ello implica: despidos de personal, baja en la venta de insumos para la construcción”.

Desde la entidad también indicaron: “apelamos a que el Gobierno Provincial y Municipal en forma urgente, tome las medidas correspondientes para revertir la situación mencionada”.