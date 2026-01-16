Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273

Un violento episodio de tránsito y agresión se vivió en la noche del martes en la zona de 77 y 135, cuando un hombre al volante de una camioneta inició una persecución contra un chofer de colectivo y, tras equivocarse de unidad, atacó a otro conductor que nada tenía que ver con la maniobra.

Según fuentes policiales y vecinos que presenciaron los hechos, el incidente comenzó cuando el ocupante de una Ford Ranger gris aparentemente se molestó por una maniobra de tránsito de un interno de la línea 273. El conductor del vehículo intentó alcanzarlo para confrontarlo, pero confundió el micro con otro que circulaba en paralelo.

En ese punto, el sujeto llegó hasta la ventanilla del chofer equivocado, quien bajó el vidrio con la intención de aclarar la situación. Sin mediar mayores palabras, el agresor lo golpeó con un objeto punzante, provocándole una fractura en el tabique nasal, según indicaron los médicos que asistieron al colectivero.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del colectivo y muestra cómo, tras recibir el golpe, el conductor herido continuó al volante hasta la cabecera de su empresa, ubicada a escasas cuadras del lugar. Allí, fue asistido por compañeros y se llamó al SAME, que lo trasladó a un centro de salud para recibir atención médica.

Según pudo saber este medio, la víctima -de 34 años- deberá ser intervenida quirúrgicamente y permanece fuera de servicio por el tiempo que demande su recuperación. Además, inició una campaña en redes sociales para intentar identificar al agresor y que pueda responder por los hechos ante la Justicia.

El episodio generó preocupación entre usuarios del transporte público y trabajadores del sector, que reclaman mayor seguridad vial y medidas para prevenir este tipo de enfrentamientos que, en muchos casos, tienen consecuencias graves.