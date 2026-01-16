Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Choque, operativo y revuelo en 7 y 85

Choque, operativo y revuelo en 7 y 85
16 de Enero de 2026 | 13:45

Escuchar esta nota

Un choque entre dos motos generó un importante operativo vial y de seguridad esta tarde en el cruce de 7 y 85 de la localidad de Villa Elvira, en La Plata.

Si bien todavía se trataba de establecer los motivos del siniestro, se informó que al menos dos personas fueron asistidas por una ambulancia.

El choque provocó revuelo en el barrio y algunos vecinos acudieron en ayuda de los implicados.

En el lugar intervinieron cuatro móviles policiales y dos patrullas municipales que encabezaban la restricción vehicular.
 

