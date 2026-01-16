Choque, operativo y revuelo en 7 y 85

16 de Enero de 2026 | 13:45

Un choque entre dos motos generó un importante operativo vial y de seguridad esta tarde en el cruce de 7 y 85 de la localidad de Villa Elvira, en La Plata.

Si bien todavía se trataba de establecer los motivos del siniestro, se informó que al menos dos personas fueron asistidas por una ambulancia.

El choque provocó revuelo en el barrio y algunos vecinos acudieron en ayuda de los implicados.

En el lugar intervinieron cuatro móviles policiales y dos patrullas municipales que encabezaban la restricción vehicular.

