Conmoción en Berisso: hallaron muerto a un comerciante

Un comerciante de 48 años fue hallado sin vida en el interior de su vivienda de Berisso, en un hecho que generó conmoción en el barrio. El episodio fue reportado en la jornada de ayer en una casa ubicada en 151 entre 13 y 14.

Según informaron fuentes del caso, al arribar al lugar los investigadores constataron que no había accesos forzados ni faltantes de objetos de valor, lo que permitió descartar, en principio, la hipótesis de un robo seguido de muerte o la intervención de terceros en la escena.

La víctima fue identificada como Mauricio Alejandro Fleitas, de 48 años. Desde su entorno cercano señalaron que atravesaba una profunda depresión, vinculada a distintos problemas personales y económicos, entre ellos deudas, situación que habría impactado de manera significativa en su estado emocional.