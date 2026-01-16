Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Tiene 30 años

Atraparon al ladrón de los perfumes en Tolosa

Atraparon al ladrón de los perfumes en Tolosa
16 de Enero de 2026 | 02:55
Un hombre de 30 años fue aprehendido en las últimas horas acusado de haber robado perfumes y dinero de una barbería en la zona norte de La Plata, tras un allanamiento que arrojó resultado positivo.

El hecho investigado ocurrió el 12 de enero, cuando un comerciante denunció que delincuentes forzaron la persiana y rompieron el vidrio de la puerta de su local, una barbería ubicada en 19 entre 530 y 531, en Tolosa. Del interior del comercio sustrajeron 17 perfumes de distintas marcas y 50 mil pesos en efectivo de la caja registradora.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 11ª, tras realizar distintas tareas investigativas, logró identificar el domicilio de uno de los presuntos autores del robo y solicitó una orden de registro domiciliario.

El procedimiento se llevó a cabo en 528 entre 18 y 19, donde se logró la aprehensión de un acusado, de 30 años. Además, en la esfera de su poder, se secuestraron tres perfumes.️

Interviene la UFI N° 16 y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata.

 

