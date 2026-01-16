Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Viernes con alivio térmico después de la lluvia: cómo estará el tiempo el fin de semana en La Plata

Viernes con alivio térmico después de la lluvia: cómo estará el tiempo el fin de semana en La Plata
16 de Enero de 2026 | 07:30

Escuchar esta nota

La ciudad de La Plata transita este viernes con cielo algo nublado y un marcado descenso de la temperatura, luego de varios días de calor intenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presenta con vientos moderados del sudeste rotando al noreste, lo que permitirá un respiro en el termómetro.

La temperatura mínima rondó los 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28°C, en un contexto más agradable para las actividades al aire libre.

De cara al fin de semana, el tiempo se mantendría estable en la capital bonaerense y la región.

Tanto el sábado como el domingo se esperan condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas a cálidas, sin probabilidad de lluvias.

El alivio térmico continuará, lo que favorecerá paseos, encuentros y propuestas al aire libre, en la antesala de una nueva semana que, por el momento, no presenta grandes cambios en el pronóstico.

