La Ciudad

Picadas, ruidos molestos y descontrol: la caravana de motos alteró la noche en La Plata

Picadas, ruidos molestos y descontrol: la caravana de motos alteró la noche en La Plata
17 de Enero de 2026 | 11:00

Una numerosa caravana de motociclistas volvió a recorrer distintos puntos de La Plata durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, generando preocupación entre vecinos por maniobras peligrosas y reiteradas infracciones de tránsito.

Según los registros aportados por frentistas y testigos, decenas de motos circularon a alta velocidad, en contramano y cruzando semáforos en rojo, en una conducta que fue señalada como un claro desafío a la autoridad. Las situaciones más riesgosas se vivieron en zonas céntricas, Plaza Belgrano, Plaza Malvinas, Plaza Moreno y el Bosque.

Los episodios quedaron registrados en videos y mensajes difundidos por vecinos, que alertaron por el peligro que este tipo de prácticas representan tanto para peatones como para otros conductores. La caravana se extendió por varias horas, afectando la tranquilidad nocturna de distintos barrios.

Desde el área de control urbano indicaron que se analizan las imágenes recopiladas y que en las próximas horas podrían aplicarse sanciones a los motociclistas involucrados, en el marco de los operativos destinados a desalentar este tipo de conductas temerarias en la vía pública.

