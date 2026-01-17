Caos en la Ruta 2 en pleno éxodo turístico: corte total rumbo a la Costa por un choque a la altura de Dolores
Caos en la Ruta 2 en pleno éxodo turístico: corte total rumbo a la Costa por un choque a la altura de Dolores
Gimnasia paró a los titulares y ganó el primer amistoso de este sábado ante Agropecuario
Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Picadas, ruidos molestos y descontrol: la caravana de motos alteró la noche en La Plata
AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
Música, teatro, cine, actividades y más en la agenda de este finde en La Plata
VIDEO.- Milei asistió al Festival de Jesús María, cantó con el Chaqueño Palavecino y lo ovacionaron
VIDEO.- El argentino Luciano Benavides se consagró campeón en el Dakar 2026: una definición para el infarto
Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Villa Argüello
Sol y temperatura para pileta este sábado en La Plata, aunque desmejora: ¿llueve esta noche?
Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
La UNLP, protagonista de una misión histórica: un satélite argentino viajará rumbo a la Luna
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
Los números de este sábado de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una numerosa caravana de motociclistas volvió a recorrer distintos puntos de La Plata durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, generando preocupación entre vecinos por maniobras peligrosas y reiteradas infracciones de tránsito.
Según los registros aportados por frentistas y testigos, decenas de motos circularon a alta velocidad, en contramano y cruzando semáforos en rojo, en una conducta que fue señalada como un claro desafío a la autoridad. Las situaciones más riesgosas se vivieron en zonas céntricas, Plaza Belgrano, Plaza Malvinas, Plaza Moreno y el Bosque.
Los episodios quedaron registrados en videos y mensajes difundidos por vecinos, que alertaron por el peligro que este tipo de prácticas representan tanto para peatones como para otros conductores. La caravana se extendió por varias horas, afectando la tranquilidad nocturna de distintos barrios.
Desde el área de control urbano indicaron que se analizan las imágenes recopiladas y que en las próximas horas podrían aplicarse sanciones a los motociclistas involucrados, en el marco de los operativos destinados a desalentar este tipo de conductas temerarias en la vía pública.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí