Un Mundial desmesurado, con Trump protagonista y tensiones geopolíticas

VIDEO.- La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez
VIDEO.- La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez
Se confirmó la renuncia de Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia y ya tiene reemplazante
El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos
VIDEO.- Demoras en la Autopista por el incendio de un camión
Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
Fuego, humo y dramático rescate por el incendio de un departamento en La Plata
"Estos caminos se iban a cruzar": River le dio la bienvenida oficial al Chacho Coudet
Gritos, insultos y evasión: qué se sabe del choque de Ernestina Pais
Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta, las fotos
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Una familia de La Plata volvía de Pinamar y volcó en la ruta: "Estamos vivos de milagro”
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
El requisito que eliminó ARBA para darse de baja en Ingresos Brutos
Sube la temperatura en La Plata este miércoles y asoman las lluvias
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
"Acá es donde la vida pega en momentos inesperados": el dolor de Santiago Núñez por la muerte de su abuela
VIDEO. El Loco Díaz y otro papelón con hinchas de Atlético Tucumán: lo denunciaron y sería sancionado por el club
Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia
VIDEO. Wancho Libré, el tenista platense que asoma en el horizonte
El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo
Bombazo: Nancy Pazos fuera de Telefe, confirmaron su salida y revelaron los motivos
Un Mundial desmesurado, con Trump protagonista y tensiones geopolíticas
En La Plata, entre la queja y el ingenio para conseguir un arreglo
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 4 de marzo
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Kehyvan Naraghi
Columnista de AFP
A 100 días del inicio del Mundial 2026, un torneo que contará por primera vez con 48 participantes y organizado en tres países (Estados Unidos, México, Canadá), no faltan los interrogantes, alimentados por la tensión en Oriente Medio, la política de Donald Trump y la violencia en México.
Cuatro años después de un Mundial disputado en Qatar, diminuto emirato del Golfo, la competición va a cambiar por completo de dimensión y se jugará en 16 estadios repartidos a lo largo de 4.000 km, para un total de 104 partidos, desde el encuentro inaugural, el 11 de junio en el estadio Azteca, en Ciudad de México, hasta la final prevista el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey), donde se conocerá al sucesor de la Argentina de Lionel Messi, coronada en 2022.
Para dar una medida del acontecimiento, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió “104 Super Bowls” (en referencia a la tradicional final de la NFL) y unos ingresos del orden de 11.000 millones de dólares para la institución.
El dirigente italo-suizo, que no deja de exhibir su cercanía con el presidente estadounidense, Donald Trump, también estimó, en una reciente entrevista al canal CNBC, el impacto sobre la economía de Estados Unidos -donde se disputará la mayoría de los partidos (78, incluidos todos los encuentros a partir de cuartos de final)- en “unos 30.000 millones de dólares en términos de turismo, restauración, seguridad e inversiones”.
Más allá de las cifras astronómicas avanzadas por los organizadores, el buen desarrollo del torneo está lleno de incertidumbres desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
LE PUEDE INTERESAR
Se abre la batalla de mitad de mandato
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
El millonario pretende convertir este Mundial, que se celebrará en plena conmemoración de los 250 años de la independencia del país, en uno de los momentos fuertes de su segundo mandato.
Pero su política aduanera, especialmente hacia sus vecinos, sus amenazas de convertir a Canadá en el 51º estado estadounidense, sus ataques contra los aliados europeos o sus medidas para limitar la inmigración invitan a la preocupación, aunque hasta ahora los llamados a boicotear la Copa del Mundo han sido bastante discretos.
La operación militar de Estados Unidos e Israel lanzada el sábado contra Irán, uno de los equipos clasificados, que acabó con la muerte del ayatolá Alí Khamenei, ha oscurecido aún más el horizonte y podría plantear la cuestión de la presencia en suelo estadounidense de la selección nacional iraní, que en teoría debe disputar sus tres partidos de la fase de grupos en la costa oeste (Los Ángeles y Seattle).
“Hemos mantenido una reunión, pero aún es pronto para entrar en detalles; seguimos con atención la evolución de la situación en todos los frentes, en todo el mundo”, declaró este domingo el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom.
Hasta ahora, el hecho que más preocupaba era la política antimigratoria del presidente republicano, que ha polarizado el debate político en Estados Unidos.
Los expeditivos métodos de la policía de inmigración (ICE) y la muerte de dos manifestantes estadounidenses por disparos de agentes federales en Mineápolis (Minesota), provocaron una ola de protestas en diversas ciudades del país.
A mediados de enero, Washington también anunció la congelación de visas a los ciudadanos de 75 países en el marco de la lucha contra la inmigración ilegal.
Entre las naciones afectadas figuran Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil, cuatro de las selecciones participantes en el Mundial.
Teóricamente, esta medida no afecta a los aficionados que tengan entradas, pero puede acabar disuadiendo a muchos hinchas extranjeros de viajar a Estados Unidos, donde se esperan, además de siete millones de espectadores en los partidos, entre 20 y 30 millones de turistas, según Infantino.
A este panorama poco alentador se ha sumado la situación de inseguridad en México, donde la muerte del jefe de uno de los cárteles de la droga más importantes, abatido en una operación militar, ha desencadenado una ola de violencia en varias zonas del país, incluida Guadalajara, que debe acoger cuatro encuentros del Mundial.
Infantino se mostró “muy tranquilo” con respecto al normal desarrollo del torneo y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existía “ningún riesgo” para los aficionados.
En el apartado deportivo, el panorama está más despejado y los principales aspirantes a suceder a Argentina están ya listos para la batalla.
Además de con la Albiceleste de Messi, habrá que contar con la campeona de Europa, España, que se enfrentará contra el equipo de Lionel Scaloni el 27 de marzo en Doha en la Finalissima. Sin olvidar a la Francia de Kylian Mbappé, que ha alcanzado la final en cuatro de las últimas siete ediciones (con dos títulos), el Portugal de Cristiano Ronaldo (último ganador de la Liga de Naciones europea), la Inglaterra de Jude Bellingham y Harry Kane, así como Brasil y Alemania, eternos favoritos a pesar de unos resultados irregulares.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí