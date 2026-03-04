Se confirmó la renuncia de Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia y ya tiene reemplazante

VIDEO.- La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez
Fue tras la reunión de esta mañana con el presidente Javier Milei. Lo sucederá Juan Bautista Mahiques
El presidente Javier Milei confirmó el alejamiento de Mariano Cúneo Libarona del ministerio de Justicia y anunció que será reemplazado por Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales.
El propio Milei fue quien informó de la salida de Cúneo Libarona, quien había solicitado para hoy una audiencia con el mandatario para acelerar su salida del cargo, con un mensaje en las redes sociales.
"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo", comienza el posteo de Milei en su cuenta en X, y continúa con el anuncio que "el nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente".
Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.— Javier Milei (@JMilei) March 4, 2026
El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente.
En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin Justicia no hay futuro posible”.
“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.
Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.
También manifestó su “reconocimiento” a la labor de Mariano Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.
Remarcó que “la Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, y afirmó que “asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.
