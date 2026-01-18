Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Deportes

Lisandro Martínez tuvo un fuerte cruce con una ex estrella del Manchester United tras la victoria ante el City

Lisandro Martínez tuvo un fuerte cruce con una ex estrella del Manchester United tras la victoria ante el City

ap

18 de Enero de 2026 | 15:36

Escuchar esta nota

Lisandro Martínez, el defensor argentino del Manchester United, invitó a Paul Scholes a su casa para hablarle cara a cara después de ser objeto de burlas por parte de la leyenda del club antes de su excelente actuación en la victoria en el derbi contra el Manchester City.

Al participar en un pódcast antes del derbi el sábado, Scholes y Nicky Butt, otro exjugador del United, se burlaron de Martínez por cómo percibían que sería superado por Erling Haaland, el delantero del City.

Butt dijo que Haaland "alzaría a Martínez para sacarlo a pasearl" y actuaría como un "papá después de la escuela corriendo por la calle con un pequeño niño". Scholes dijo que el internacional noruego "lo lanzaría (a Martínez) a la red" después de anotar.

El United despachó 2-0 al City. Martínez maniató a Haaland, quien apenas tuvo un remate a puerta.

Cuando se le mencionó el comentario de Scholes a Martínez después del partido, el defensor argentino dijo: "No, honestamente, él puede decir lo que quiera. Ya le dije que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera. A mi casa, donde sea. No me importa".

"Y creo que, para mí, respeto las relaciones cuando quieren ayudar al club porque todos pueden hablar en la televisión, pero cuando los ves aquí cara a cara, nadie dice nada en tu cara", añadió.

LE PUEDE INTERESAR

Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales

LE PUEDE INTERESAR

La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional

Al preguntarle si los comentarios previos al partido le dieron motivación extra, Martínez dijo: "No, no, nada. No me da nada. Mi motivación es mi familia. Eso es todo".

Scholes respondió el domingo los comentarios de Martínez con una historia en Instagram: "Alguien tuvo un buen partido, estoy realmente feliz por ti. Té, sin azúcar por favor ... @lisandromartinezzz".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

ap

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Por fin una buena noticia: nacieron dos gemelas y un trillizo sanos en La Plata

La Provincia busca tener 530 mil empleados públicos en 2026

Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata 

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo

José Anacleto

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes vs Ituzaingó por la Copa Argentina: ruta, horarios y el operativo de seguridad en Banfield

Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales

La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional

El Lobo tiene equipo
Policiales
Desesperada búsqueda de una joven de 15 años en La Plata
Una motociclista se encuentra en estado crítico tras un despiste en la Av. 520
VIDEO. Qué se sabe del brutal ataque a un joven en Los Hornos que lo dejó gravemente herido
Hallaron sano y salvo a un menor que era intensamente buscado en La Plata
Volcó en Diagonal 73, dio positivo en alcoholemia y le secuestraron el auto en La Plata
Política y Economía
Presentan en La Plata un proyecto para declarar persona no grata a Milagro Sala
La Provincia busca tener 530 mil empleados públicos en 2026
Mar del Plata alcanza 75 % de ocupación al iniciar el tercer fin de semana de enero
Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones
Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo
La Ciudad
Acerías Berisso: el exgerente habló tras el escrache y el cierre de la fábrica
Emotivo rescate en Arturo Seguí: bomberos salvaron a un perrito atrapado en un desagüe
Otro domingo sin Tren Roca: no llega a La Plata por obras
Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata 
Los números de este domingo de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Espectáculos
"Vil mentira": el enojo de Mirtha Legrand ante los rumores de romance entre Juana Viale y Macri
Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
La agenda para este finde en La Plata
El fenómeno K-pop: ¿Reconocimiento tardío o nueva era global?
“Belleza perfecta”: el negocio de la perfección

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla