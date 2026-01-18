Lisandro Martínez tuvo un fuerte cruce con una ex estrella del Manchester United tras la victoria ante el City

Acerías Berisso: el exgerente habló tras el escrache y el cierre de la fábrica
Lisandro Martínez, el defensor argentino del Manchester United, invitó a Paul Scholes a su casa para hablarle cara a cara después de ser objeto de burlas por parte de la leyenda del club antes de su excelente actuación en la victoria en el derbi contra el Manchester City.
Al participar en un pódcast antes del derbi el sábado, Scholes y Nicky Butt, otro exjugador del United, se burlaron de Martínez por cómo percibían que sería superado por Erling Haaland, el delantero del City.
Butt dijo que Haaland "alzaría a Martínez para sacarlo a pasearl" y actuaría como un "papá después de la escuela corriendo por la calle con un pequeño niño". Scholes dijo que el internacional noruego "lo lanzaría (a Martínez) a la red" después de anotar.
El United despachó 2-0 al City. Martínez maniató a Haaland, quien apenas tuvo un remate a puerta.
Cuando se le mencionó el comentario de Scholes a Martínez después del partido, el defensor argentino dijo: "No, honestamente, él puede decir lo que quiera. Ya le dije que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera. A mi casa, donde sea. No me importa".
"Y creo que, para mí, respeto las relaciones cuando quieren ayudar al club porque todos pueden hablar en la televisión, pero cuando los ves aquí cara a cara, nadie dice nada en tu cara", añadió.
Al preguntarle si los comentarios previos al partido le dieron motivación extra, Martínez dijo: "No, no, nada. No me da nada. Mi motivación es mi familia. Eso es todo".
Scholes respondió el domingo los comentarios de Martínez con una historia en Instagram: "Alguien tuvo un buen partido, estoy realmente feliz por ti. Té, sin azúcar por favor ... @lisandromartinezzz".
