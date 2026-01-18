Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional

La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional
18 de Enero de 2026 | 09:25

La agenda deportiva del domingo nos trae una inyección de fútbol local para intentar calmar el "dolor" de tantos días sin deporte nacional.

Finalmente el calendario se apiadó de los fanáticos y regresa con dos partidos que darán inicio a la Copa Argentina. Por un lado, el campeón, Independiente Rivadavia, hará su debut en el certamen 2026, mientras que más tarde, Lanús seguirá el mismo camino. En paralelo, Racing se enfrentará a Universidad de Chile y Boca a Olimpia, en sus últimos amistosos antes de la temporada.

Asimismo llenan la agenda desde bien temprano los partidos internacionales.

SERIE A
11:00: Bologna vs Fiorentina | DISNEY + PREMIUM  
14:00: Torino vs Roma | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM  
16:45: Milan vs Lecce | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM  

LA LIGA
10:00: Getafe vs Valencia | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM  / DGO
12:15: Atlético de Madrid vs Alavés | DSPORTS / DGO
14:30: Celta de Vigo vs Rayo Vallecano  | DSPORTS / DGO
17:00: Real Sociedad vs Barcelona  | ESPN / DISNEY + PREMIUM  / DGO

PREMIER LEAGUE
11:00: Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United | ESPN / DISNEY + PREMIUM
13:30: Aston Villa vs Everton | ESPN / DISNEY + PREMIUM

El Lobo tiene equipo

VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo

AMISTOSO
19:00: Racing vs Universidad de Chile | ESPN / DISNEY + PREMIUM / DGO
21:15: Boca Juniors vs Olimpia | DISNEY + PREMIUM

COPA ARGENTINA
19:00: Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Caseros | TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY
21:15: Lanús vs Sarmiento de la Banda | TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY
 

