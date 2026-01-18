Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones
Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
Brutal ataque en La Plata: cuatro personas detenidas por dejar gravemente herido a un joven
Por fín una buena noticia: nacieron trillizos sanos en La Plata
Locura en la zona oeste de La Plata: discutió con su pareja, lo atropelló en la 520 y casi lo mata
La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional
Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata
Mar del Plata alcanza 75 % de ocupación al iniciar el tercer fin de semana de enero
Volcó en Diagonal 73, dio positivo en alcoholemia y le secuestraron el auto en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
Emotivo rescate en Arturo Seguí: bomberos salvaron a un perrito atrapado en un desagüe
Mirtha Legrand desmintió romance de Juana Viale con Macri: "Una vil mentira"
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa
Los números de este domingo de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Por qué no remonta el uso de la capacidad instalada en la industria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La agenda deportiva del domingo nos trae una inyección de fútbol local para intentar calmar el "dolor" de tantos días sin deporte nacional.
Finalmente el calendario se apiadó de los fanáticos y regresa con dos partidos que darán inicio a la Copa Argentina. Por un lado, el campeón, Independiente Rivadavia, hará su debut en el certamen 2026, mientras que más tarde, Lanús seguirá el mismo camino. En paralelo, Racing se enfrentará a Universidad de Chile y Boca a Olimpia, en sus últimos amistosos antes de la temporada.
Asimismo llenan la agenda desde bien temprano los partidos internacionales.
SERIE A
11:00: Bologna vs Fiorentina | DISNEY + PREMIUM
14:00: Torino vs Roma | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM
16:45: Milan vs Lecce | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM
LA LIGA
10:00: Getafe vs Valencia | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM / DGO
12:15: Atlético de Madrid vs Alavés | DSPORTS / DGO
14:30: Celta de Vigo vs Rayo Vallecano | DSPORTS / DGO
17:00: Real Sociedad vs Barcelona | ESPN / DISNEY + PREMIUM / DGO
PREMIER LEAGUE
11:00: Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United | ESPN / DISNEY + PREMIUM
13:30: Aston Villa vs Everton | ESPN / DISNEY + PREMIUM
LE PUEDE INTERESAR
El Lobo tiene equipo
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo
AMISTOSO
19:00: Racing vs Universidad de Chile | ESPN / DISNEY + PREMIUM / DGO
21:15: Boca Juniors vs Olimpia | DISNEY + PREMIUM
COPA ARGENTINA
19:00: Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Caseros | TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY
21:15: Lanús vs Sarmiento de la Banda | TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí