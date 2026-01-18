Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales

El amistoso que Racing tenía programado para hoy ante Universidad de Chile en Concepción, Chile, fue suspendido oficialmente por las autoridades debido a los graves incendios forestales que afectan a la región del Biobío y Ñuble. La decisión se tomó en las primeras horas, tras una reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la declaración de estado de catástrofe por parte del gobierno chileno ante la emergencia.

El partido, que estaba previsto para las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, formaba parte de la preparación de ambos equipos para la temporada 2026. Sin embargo, la compleja situación ambiental - con focos de fuego activos, humo en el aire y recursos de emergencia concentrados en la contención de los incendios - llevó a las autoridades a priorizar la seguridad de la población y la logística en la zona.

Desde Racing, el club confirmó la cancelación mediante un comunicado oficial: “El partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona”. Además, el club expresó su solidaridad con las comunidades afectadas y agradeció la comprensión de sus hinchas.

La organización del evento también informó que no hay fecha de reprogramación definida y que quienes adquirieron entradas podrán gestionar la devolución a través de la plataforma oficial de venta.

A raíz de la cancelación, el plantel de Racing regresará a Argentina para retomar su preparación, con la mira puesta en el inicio de su calendario oficial, que incluye un compromiso ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura 2026.