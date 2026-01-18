Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Se iban a enfrentar en Concepción

Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales

La decisión fue tomada por las autoridades chilenas ante la emergencia ambiental que afecta a la región de Bíobío, decretada en "estado de catástrofe". El encuentro estaba previsto para hoy

Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales
18 de Enero de 2026 | 11:13

El amistoso que Racing tenía programado para hoy ante Universidad de Chile en Concepción, Chile, fue suspendido oficialmente por las autoridades debido a los graves incendios forestales que afectan a la región del Biobío y Ñuble. La decisión se tomó en las primeras horas, tras una reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la declaración de estado de catástrofe por parte del gobierno chileno ante la emergencia.

El partido, que estaba previsto para las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, formaba parte de la preparación de ambos equipos para la temporada 2026. Sin embargo, la compleja situación ambiental - con focos de fuego activos, humo en el aire y recursos de emergencia concentrados en la contención de los incendios - llevó a las autoridades a priorizar la seguridad de la población y la logística en la zona.

Desde Racing, el club confirmó la cancelación mediante un comunicado oficial: “El partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona”. Además, el club expresó su solidaridad con las comunidades afectadas y agradeció la comprensión de sus hinchas.

La organización del evento también informó que no hay fecha de reprogramación definida y que quienes adquirieron entradas podrán gestionar la devolución a través de la plataforma oficial de venta.

A raíz de la cancelación, el plantel de Racing regresará a Argentina para retomar su preparación, con la mira puesta en el inicio de su calendario oficial, que incluye un compromiso ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura 2026.

