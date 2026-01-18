Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones
Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
VIDEO. Brutal ataque en La Plata: cuatro personas detenidas por dejar gravemente herido a un joven
Hallaron sano y salvo a un menor que era intensamente buscado en La Plata
Por fin una buena noticia: nacieron dos gemelas y un trillizo sanos en La Plata
Locura en la zona oeste de La Plata: discutió con su pareja, lo atropelló en la 520 y casi lo mata
La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional
Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata
Mar del Plata alcanza 75 % de ocupación al iniciar el tercer fin de semana de enero
Volcó en Diagonal 73, dio positivo en alcoholemia y le secuestraron el auto en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
Emotivo rescate en Arturo Seguí: bomberos salvaron a un perrito atrapado en un desagüe
Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales
Mirtha Legrand desmintió romance de Juana Viale con Macri: "Una vil mentira"
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas cerca de La Plata
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa
Los números de este domingo de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La decisión fue tomada por las autoridades chilenas ante la emergencia ambiental que afecta a la región de Bíobío, decretada en "estado de catástrofe". El encuentro estaba previsto para hoy
Escuchar esta nota
El amistoso que Racing tenía programado para hoy ante Universidad de Chile en Concepción, Chile, fue suspendido oficialmente por las autoridades debido a los graves incendios forestales que afectan a la región del Biobío y Ñuble. La decisión se tomó en las primeras horas, tras una reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la declaración de estado de catástrofe por parte del gobierno chileno ante la emergencia.
El partido, que estaba previsto para las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, formaba parte de la preparación de ambos equipos para la temporada 2026. Sin embargo, la compleja situación ambiental - con focos de fuego activos, humo en el aire y recursos de emergencia concentrados en la contención de los incendios - llevó a las autoridades a priorizar la seguridad de la población y la logística en la zona.
Desde Racing, el club confirmó la cancelación mediante un comunicado oficial: “El partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona”. Además, el club expresó su solidaridad con las comunidades afectadas y agradeció la comprensión de sus hinchas.
La organización del evento también informó que no hay fecha de reprogramación definida y que quienes adquirieron entradas podrán gestionar la devolución a través de la plataforma oficial de venta.
A raíz de la cancelación, el plantel de Racing regresará a Argentina para retomar su preparación, con la mira puesta en el inicio de su calendario oficial, que incluye un compromiso ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura 2026.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí