Para construir casas en Marte se buscan bacterias, no albañiles

Construir casas en Marte ya no suena tan descabellado, y la clave no estaría en llevar toneladas de cemento desde la Tierra, sino en usar bacterias. Un equipo internacional de científicos de Italia, China y Estados Unidos descubrió que dos microorganismos pueden transformar el regolito marciano -el polvo y las pequeñas rocas que cubren el planeta rojo- en materiales de construcción similares al cemento y los ladrillos. El hallazgo, publicado en Frontiers in Microbiology, propone una solución ingeniosa a uno de los mayores problemas de la colonización marciana: cómo levantar refugios sin depender de costosos y complejos envíos espaciales. Según el estudio, la combinación de ambas bacterias permitiría fabricar bloques sólidos, al mismo tiempo que se produce oxígeno y amoníaco, elementos clave para la supervivencia humana. Una de las protagonistas es Sporosarcina pasteurii, conocida en la Tierra por su capacidad de generar carbonato de calcio, un mineral usado para estabilizar suelos y crear “ladrillos biológicos”. Experimentos en ambientes que imitan Marte demostraron que puede funcionar tan bien como en suelos terrestres. El problema es que necesita oxígeno y no tolera por sí sola la atmósfera marciana. Ahí entra en escena Chroococcidiopsis, una cianobacteria extremófila capaz de resistir radiación, temperaturas extremas y condiciones cercanas al vacío. Esta bacteria actuaría como un escudo biológico, produciendo el oxígeno necesario para que Sporosarcina haga su trabajo. Además, genera amoníaco, un compuesto fundamental para fertilizar futuros cultivos marcianos. Los investigadores advierten que se trata de una estrategia a largo plazo. Antes habrá que resolver desafíos como la radiación, la producción de alimentos y el control del ambiente. Aun así, la idea de llevar “maquinaria celular” desde la Tierra abre una puerta fascinante: que los primeros asentamientos humanos en Marte se construyan, literalmente, con ayuda de la vida microscópica. Un paso lento, pero decisivo, para convertir al planeta rojo en algo más que un destino lejano.
