El drama de las familias argentinas que quedaron varadas por la guerra

De madrugada, las alarmas de emergencia sonaron de manera simultánea en los teléfonos de los huéspedes de un hotel en Dubai. En medio del desconcierto, decenas de personas corrieron por pasillos y escaleras mientras, según relataron, se escuchaban explosiones provenientes de Irán.

Entre ellos estaba Gustavo Oriolo, quien había viajado con su familia y otras dos familias amigas para pasar una semana de vacaciones. Tenían previsto regresar a la Argentina el domingo por la mañana, pero horas antes del traslado al aeropuerto comenzaron los bombardeos y todos los vuelos fueron suspendidos.

De acuerdo con los reportes, los misiles lanzados por Irán impactaron en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el aeropuerto internacional de Dubai —uno de los de mayor tránsito internacional del mundo—, el puerto de Jebel Ali y zonas hoteleras de lujo como Palm Jumeirah.

SIN FECHA DE REGRESO

Oriolo integra un grupo de 12 argentinos que permanecen en Dubai sin poder volver al país. Con el correr de las horas lograron contactarse con otras familias en la misma situación y crearon un grupo de WhatsApp. Hasta el momento, estiman que son cerca de 20 las familias argentinas afectadas.

“El domingo teníamos que despegar a las 9 de la mañana, pero antes de que nos pasaran a buscar empezó todo y se cortó”, relató. Si bien los bombardeos cesaron, el aeropuerto no reanudó completamente sus operaciones hacia América. Solo algunos vuelos hacia Europa e India comenzaron a despegar de manera limitada.

Varias aerolíneas retomaron servicios parciales, pero otras —como Emirates— suspendieron sus operaciones comerciales hasta al menos hoy a la noche, en el marco de la escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán. Las autoridades aeroportuarias además restringieron el acceso a las terminales y pidieron no concurrir sin pasaje confirmado.

RECLAMOS POR ASISTENCIA

Los argentinos varados señalaron que se comunicaron con la embajada argentina en Emiratos Árabes Unidos, donde les recomendaron resguardarse y evitar circular por la vía pública. Sin embargo, según indicaron, no recibieron otro tipo de asistencia.

“Nos dijeron que no se iban a hacer cargo económicamente porque había un comunicado previo sobre la situación en la región”, explicó Oriolo. Aclaró que no buscan ayuda financiera, sino información y acompañamiento para agilizar los trámites de regreso.

En paralelo, denunciaron que, si bien el gobierno emiratí habría comunicado que los hoteles deben alojar a los turistas afectados y que esos costos serían cubiertos por el área de Turismo, en la práctica continúan abonando las estadías ante la falta de precisiones.