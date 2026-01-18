Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

El Mundo |hongos hiperproteicos

¡Quieren destronar a la carne!

¡Quieren destronar a la carne!
18 de Enero de 2026 | 02:28
Edición impresa

Un grupo de científicos chinos acaba de dar un paso sorprendente hacia los alimentos del futuro: hongos con sabor similar a la carne, ricos en proteínas, fáciles de digerir y con un impacto ambiental mucho menor. La clave está en una modificación genética precisa que promete transformar la manera en que producimos proteínas alternativas. El protagonista es Fusarium venenatum, un hongo ya conocido en la industria alimentaria, pero que hasta ahora exigía grandes cantidades de recursos para crecer. Sus esporas se cultivaban en enormes tanques llenos de azúcar y nutrientes, y además presentaban un problema poco amigable para el consumo humano: paredes celulares tan gruesas que dificultaban la digestión. Para resolverlo, un equipo liderado por la Universidad de Jiangnan recurrió a CRISPR, la técnica de “corte y edición” del ADN. Sin agregar genes externos, los investigadores eliminaron solo dos genes, logrando paredes celulares más delgadas y un metabolismo mucho más eficiente. El resultado es un hongo que libera mejor sus proteínas y necesita menos alimento para crecer. Los números hablan por sí solos: la nueva cepa requiere un 44 % menos de azúcar, crece un 88 % más rápido y reduce hasta un 60 % las emisiones de gases de efecto invernadero.

Comparada con la avicultura tradicional en China, usa un 70 % menos de tierra y disminuye notablemente el riesgo de contaminación del agua. Una alternativa que combina ciencia, sabor y sostenibilidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

VIDEO. Auzmendi: "Estoy muy feliz de estar en Gimnasia"

Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

Los alquileres de oficinas, en busca de un nuevo equilibrio

Parte de un centro comercial de La Plata estuvo sin luz durante la tarde

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo
Últimas noticias de El Mundo

Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza

La firma tan esperada: se selló el acuerdo Mercosur-UE

O le venden Groenlandia o empieza con los aranceles...

Para construir casas en Marte se buscan bacterias, no albañiles
Deportes
El Lobo tiene equipo
VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo
Ingresará dinero extra por Felipe Sánchez
Sumará un marcador central por la lesión de Conti y hay un par de jugadores apuntados
Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Policiales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
La Plata, atrapada por el descontrol de las motos
Con Bastián en coma, se repiten los accidentes
Dos “mecheras” presas por robar en el Centro
VIDEO. Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla