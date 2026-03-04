Crece el riesgo nuclear: el argentino Grossi pide frenar ya la escalada

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, advirtió que la actual escalada entre Israel, Estados Unidos e Irán vuelve a colocar al mundo ante un riesgo nuclear concreto.

“Es un imperativo casi moral encontrar una solución definitiva, diplomática, a la cuestión nuclear iraní. No puede ser que recurrentemente haya uso de la fuerza”, afirmó desde Viena, en medio de la nueva ofensiva militar contra instalaciones y objetivos estratégicos en territorio iraní.

Grossi fue claro al describir el trasfondo del conflicto: el programa nuclear de Irán sigue siendo motivo de preocupación y mantiene zonas de opacidad. “Un programa nuclear con ambigüedades genera una situación prebélica. Ningún país sin armas nucleares enriquece uranio como Irán. Es jugar con fuego”, sostuvo.

Tras la campaña militar de 2025, el OIEA no logró restablecer plenamente su sistema de inspecciones en Irán. Según explicó, el organismo no recuperó el nivel de acceso necesario para verificar con precisión el alcance de las actividades nucleares.

Además, recordó que permanecen en territorio iraní unos 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel técnicamente cercano al requerido para uso militar si se continúa el proceso.

Si bien evitó pronunciarse sobre la “inminencia” de una amenaza directa, reconoció que la situación era tensa y que el escenario actual no lo sorprendió.

El titular del OIEA remarcó que los ataques actuales son más amplios que los del año pasado y que existe un “riesgo claro” de escalada regional, especialmente tras las represalias iraníes contra países que albergan bases estadounidenses.

Sin embargo, insistió en que la solución duradera no será el uso de la fuerza. “Una vez que las armas callen, habrá que encontrar un marco negociado aceptable para todos. La solución de largo plazo no va a ser militar”, concluyó.