Reordenamientos y expectativas en el inicio de un año lleno de desafíos

Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar
Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar
La figura del Trofeo de Campeones, no seguirá en Estudiantes
Cayeron "Los Berracos" en La Plata: una banda dedicada a “escruches” con antecedentes y pasos por cárceles
Gimnasia confirmó el regreso de Ignacio Miramón: "Vuelve a casa"
Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
VIDEO. La odisea de los vecinos de La Plata para pasar Año Nuevo sin luz
¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio
El ring raje pasó de moda: "El timbre de la 14", la revolución en Berisso que se viralizó en todo el mundo
Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos
VIDEO.- Denuncian salvaje usurpación a una familia en La Plata: golpes, tiros, amenazas y hasta les queman el auto
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Gimnasia comenzó la pretemporada 2026: con Nacho Fernández y podrían ser más de 15 bajas
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
VIDEO.- ¡Explotó el verano! La Terminal de La Plata, atestada de pasajeros por el éxodo turístico
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
"Se quemaba el muñeco y la pirotecnia voló": perdió la visión de un ojo durante los festejos en La Plata
La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
Agua y luz: el colapso de servicios esenciales en el Gran La Plata
VIDEO. Increíbles imágenes desde el aire: así La Plata le dio la bienvenida al 2026
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo en La Plata
Estremecedoras palabras de Nico Vázquez tras un año de cambios: entre el dolor personal y la consagración profesional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Antonio Yannuzzi
eleconomista.com.ar
El tercer año de un gobierno suele ser el momento en que el crédito social se acaba y la aprobación queda totalmente condicionada por los resultados que se obtienen.
La aprobación de la Ley de Presupuesto, aún con los cambios realizados en Diputados al proyecto oficialista, marca el fin de un ciclo político y el comienzo de una nueva etapa para la presidencia de Javier Milei.
Luego de haber gestionado el país sin un presupuesto vigente por dos años y de ganar las elecciones legislativas en un contexto de alta confrontación, signado por la absorción de gran parte del PRO, el oficialismo comienza el 2026 con un escenario inmejorable en el frente político.
Si el equipo económico sortea los vencimientos de deuda y mantiene expectativas, con el dólar estable y la inflación en descenso, no será simplemente la política lo que le dará buenas noticias al Gobierno.
La reforma laboral y la tributaria podrán ayudar a compensar a algunos de los actores económicos perjudicados por el modelo de La Libertad Avanza.
LE PUEDE INTERESAR
Somalilandia, la apuesta geo estratégica de Israel
LE PUEDE INTERESAR
Prudencia en el uso de pirotecnia en la fiesta de Fin de Año
El dólar pisado, la pausa en la obra pública y el levantamiento de barreras paraarancelarias dejaron heridos que necesitan que comience a hacerse realidad la baja de impuestos para compensar el perjuicio y detener la caída en la producción y el empleo registrado.
Pero la necesidad en 2026 viene con un gran abanico de posibilidades gracias al éxito en la estrategia electoral, virtud de la secretaria general de la Presidencia, y a la fortuna dada por el desorden absoluto de la oposición.
Luego de las elecciones de medio término, la ya desordenada oposición quedó también desilusionada y en una etapa de reordenamiento de preferencias.
En este marco de esperada atomización de la oferta, ya se animan outsiders que ven en la conjugación de un Gobierno con mayor imagen negativa que positiva y una oposición totalmente desacreditada y desmovilizada la oportunidad para hacerse lugar en un sistema de partidos que sufre un deshielo, sin fin esperable en el horizonte.
El conflicto irresoluble del peronismo no tiene expectativas de mejora, aunque difícilmente pueda surgir una alternativa que represente desde otro espacio un antagonismo competitivo para el oficialismo. La solidez de su piso y el aplanamiento de su techo se conjugan con una distribución de sus adeptos cada vez más concentrada en la provincia de Buenos Aires.
Estos tres elementos son las mejores noticias para La Libertad Avanza, dado que quedan limitadas las expectativas de terceras fuerzas por la persistencia del peronismo kirchnerista como principal oposición y el éxito de la estrategia de confrontación.
A las fuerzas provinciales no les queda otra opción que recluirse en sus territorios y apegarse a una estrategia dialoguista para obtener los mejores beneficios de cara a las próximas elecciones locales.
Aun con excelentes condiciones en cuanto al panorama político, la vorágine de la Argentina, la paciencia ciudadana y las habilidades de viejos o nuevos actores políticos no se deben subestimar de cara a un nuevo año.
“El oficialismo comienza 2026 con un escenario más favorable que el de años anteriores”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí