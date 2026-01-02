Reordenamientos y expectativas en el inicio de un año lleno de desafíos

eleconomista.com.ar

El tercer año de un gobierno suele ser el momento en que el crédito social se acaba y la aprobación queda totalmente condicionada por los resultados que se obtienen.

La aprobación de la Ley de Presupuesto, aún con los cambios realizados en Diputados al proyecto oficialista, marca el fin de un ciclo político y el comienzo de una nueva etapa para la presidencia de Javier Milei.

Luego de haber gestionado el país sin un presupuesto vigente por dos años y de ganar las elecciones legislativas en un contexto de alta confrontación, signado por la absorción de gran parte del PRO, el oficialismo comienza el 2026 con un escenario inmejorable en el frente político.

LOS VENCIMIENTOS DE DEUDA

Si el equipo económico sortea los vencimientos de deuda y mantiene expectativas, con el dólar estable y la inflación en descenso, no será simplemente la política lo que le dará buenas noticias al Gobierno.

La reforma laboral y la tributaria podrán ayudar a compensar a algunos de los actores económicos perjudicados por el modelo de La Libertad Avanza.

El dólar pisado, la pausa en la obra pública y el levantamiento de barreras paraarancelarias dejaron heridos que necesitan que comience a hacerse realidad la baja de impuestos para compensar el perjuicio y detener la caída en la producción y el empleo registrado.

Pero la necesidad en 2026 viene con un gran abanico de posibilidades gracias al éxito en la estrategia electoral, virtud de la secretaria general de la Presidencia, y a la fortuna dada por el desorden absoluto de la oposición.

Reordenamiento en la oposición

Luego de las elecciones de medio término, la ya desordenada oposición quedó también desilusionada y en una etapa de reordenamiento de preferencias.

En este marco de esperada atomización de la oferta, ya se animan outsiders que ven en la conjugación de un Gobierno con mayor imagen negativa que positiva y una oposición totalmente desacreditada y desmovilizada la oportunidad para hacerse lugar en un sistema de partidos que sufre un deshielo, sin fin esperable en el horizonte.

El conflicto irresoluble del peronismo no tiene expectativas de mejora, aunque difícilmente pueda surgir una alternativa que represente desde otro espacio un antagonismo competitivo para el oficialismo. La solidez de su piso y el aplanamiento de su techo se conjugan con una distribución de sus adeptos cada vez más concentrada en la provincia de Buenos Aires.

Estos tres elementos son las mejores noticias para La Libertad Avanza, dado que quedan limitadas las expectativas de terceras fuerzas por la persistencia del peronismo kirchnerista como principal oposición y el éxito de la estrategia de confrontación.

LAS FUERZAS PROVINCIALES

A las fuerzas provinciales no les queda otra opción que recluirse en sus territorios y apegarse a una estrategia dialoguista para obtener los mejores beneficios de cara a las próximas elecciones locales.

Aun con excelentes condiciones en cuanto al panorama político, la vorágine de la Argentina, la paciencia ciudadana y las habilidades de viejos o nuevos actores políticos no se deben subestimar de cara a un nuevo año.

