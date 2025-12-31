Prudencia en el uso de pirotecnia en la fiesta de Fin de Año

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
El Gobierno convierte la ANDIS en Secretaría y la integra al Ministerio de Salud
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Al margen de la definición sobre la habilitación de la Municipalidad para los muñecos que despedirán el año –en una situación controversial que ya quedó evidenciada por el retiro de muchas de esas figuras erigidas en el casco urbano, por la supuesta falta de permisos para su construcción- sigue siendo prioritaria la necesidad de minimizar riesgos en el manejo global de la pirotecnia.
Un manejo que no se circunscribe a los fuegos de artificio propios de estos muñecos, sino a los demás artefactos explosivos y luminosos cuyo uso caracteriza en buena medida el paso de las fiestas y que merecen la mayor prudencia al ser utilizados.
De modo que resulta prioritario e imperativo que la población cumpla con los requisitos establecidos para evitar riesgos, en una acción que, primeramente, debiera ser cumplida por los fabricantes y los comercios que venden estos productos.
En cuanto a los muñecos de Fin de Año, se conoce que está prohibida su colocación en lugares con riesgo, como debajo de cables o árboles, cerca de bocas de gas o estaciones de servicio o sobre terrenos con cañerías de conducción de fluidos combustibles. La normativa vigente también determina el tipo de cohetería que es admisible y fija prohibiciones para el uso de pirotécnica peligrosa.
A través de la reiteración año tras año de esta costumbre, la ciudad de La Plata logró imponer como tradición este arte popular y callejero de construir figuras de una gran calidad artística, creadas con elementos como maderas, alambres, papeles, pintura…
Afortunadamente, las sucesivas administraciones hicieron cumplir requisitos destinados a evitar consecuencias no queridas. El más trascendente de todos fue el que determinó que no se podrán colocar en el interior de las estructuras elementos pirotécnicos y/o explosivos de alto poder, con el fin de brindar garantías de seguridad a los asistentes y no generar malestar ni daños auditivos a las personas y a los animales.
LE PUEDE INTERESAR
Ley de Inocencia Fiscal: algunos puntos clave a los que hay que prestarles atención
LE PUEDE INTERESAR
Cae en Brasil el desempleo gracias al sector público
En numerosas ocasiones se ha instado en esta columna a que se originara en la población una conciencia preventiva y se extremara la prudencia en el manejo de este tipo de productos. Se reclamó, asimismo, que se desarrollaran campañas destinadas a valorizar la alternativa de festejar sin excesos, con sumo cuidado en la utilización de la pirotecnia y, fundamentalmente, no permitir que ésta fuera manipulada por menores.
En algunas ocasiones en que ello ocurrió, las consecuencias médicas por el mal manejo de la pirotécnica resultaron lamentables y expusieron con claridad el peligro que caracteriza el manejo de los fuegos de artificio.
Es de esperar, entonces, que ello no ocurra y que los festejos por el Año Nuevo se desarrollen en un marco de prudencia y normalidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí