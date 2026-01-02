El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua

En 21 y 63 cambiaron un transformador tras haber “explotado” el 31 de diciembre a la tarde / el dia

El termómetro trajo un poco de alivio con el cambio de año, pero no alcanzó para miles de vecinos que terminaron 2025 y comenzaron el 2026 sin agua o sin luz, una pesadilla que se repite día tras día en distintos puntos de la región.

En el barrio de 21 y 63 ayer al mediodía salieron muchos vecinos para ver cómo los operarios trataban de cambiar un transformador que estalló el miércoles a las 3 de la tarde y los dejó sin luz, sin cajeros automáticos, sin semáforos y sin la posibilidad de acceder a algún sistema de refrigeración, les complicó la cena de fin de año si querían comer algo fresco para despedir 2025.

Además del transformador, en una simple observación se pudo observar que muchos cables quedaron chamuscados.

“Otra que muñeco de fin de año”, dijo un vecino que habló con este diario al describir la explosión que hizo el equipo el último día de 2025 y generó múltiples consecuencias.

Con el correr de las horas se estimaba que al terminar la tarde podrían recuperar el servicio en un amplio sector afectado: de 19 a 22 y de 61 a 65.

Otros que pasaron una mala jornada al terminar 2025 fueron algunos vecinos de la cuadra de 55 entre 23 y 24, donde una fase fuera de servicio los dejó sin servicio de luz durante casi toda la jornada del 31 de diciembre y recién regresó en las primeras horas de 2026.

En el centro lo pasaron mal en las últimas horas. En un edificio de 8 y 48 los vecinos vivieron un drama porque por la falta de luz desde las 20 del 31 de diciembre, no funcionaron los ascensores y debieron utilizar las escaleras. Una mujer que vive en el 8vo piso tuvo que ser bajada con la silla de ruedas por sus nietos para ir a festejar el Año Nuevo, contaron. Y agregaron que “cuando la estaban bajando, se encontraron en el 3er piso con otra mujer mayor que vive en el 5to, y que estaba descompuesta. También tuvieron que ayudarla a llegar a su casa. En un edificio de 41 entre 18 y 19 se vivió una situación similar.

City Bell fue una zona muy afectada por los apagones. Vecinos contaron que un transformador de 467 y 28 “explotó” y dejó sin luz a decenas de vecinos, desde las 18 del miércoles hasta la medianoche. Además muchos countries y barrios cerrados de la zona se vieron afectados.

En Edelap informaron que las cuadrillas trabajaron para atender la demanda y en algunos sectores el servicio se normalizó parcialmente.

MÁS PROBLEMAS CON EL AGUA

En Villa del Plata, Ensenada, los vecinos llevan varios días de penurias por la falta de servicio de agua. En ese barrio de Punta Lara, como en la zona costanera, no tienen una gota hace “una semana”, apuntaron los usuarios afectados.

En ese contexto, ABSA informó que hoy puede haber un corte de servicio de 30 horas por la obra de habilitación del acueducto de 500 milímetros de diámetro que transportará agua desde la Planta Potabilizadora de Agua “Donato Gerardi” hasta la Cisterna de Punta Lara.

Las tareas serán ejecutadas sobre la Avenida Almirante Brown y el acceso a la Planta Potabilizadora de Agua.

Por la falta de agua también hubo reclamos desde distintos barrios. “Hace más de un semana que estamos sin agua en Santa Ana, de 523 entre 154 y 155. Con el calor que hace no se puede más”, dijo una lectora de EL DIA. Al reclamo se sumaron otras voces que aseguran que “en calle 603 entre 5 y 5 bis no hay casi nada de agua. Sólo a la mañana, tipo 6, logramos juntar algo”.

Por su parte Facundo, vecino de Villa Elisa, contó que “desde hace una semana que estamos con muy baja presión de agua. Desde ABSA no dan explicación ni respuesta”. Mientras que Patricio relató: “Desde el 24 de diciembre estamos sin una gota de agua en la calle 77 entre 131 y 132.