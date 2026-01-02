“Los dirigentes no están a la altura”

El atacante Thiago Fernández se despidió de Vélez en duros términos y apuntó de manera directa contra la dirigencia actual antes de viajar a España para incorporarse al Villarreal.

El extremo de 21 años quedó en condición de libre este 31 de diciembre y utilizó sus redes sociales para explicar los motivos de su salida, con fuertes acusaciones por el manejo de su renovación contractual.

Tras varios meses de negociaciones fallidas, Vélez perdió a uno de los futbolistas más determinantes del plantel campeón de la Liga Profesional 2024.

Más allá de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el 1° de diciembre y que lo marginó de la definición ante Huracán, Fernández cerró el año con cinco goles y seis asistencias, siendo una pieza clave del equipo de Liniers.

Mientras atravesaba la recuperación, las charlas por la renovación continuaron con ofertas y contraofertas que se arrastraban desde antes de la lesión. Sin embargo, el acuerdo nunca llegó y en agosto, ya con el alta médica, el club anunció su apartamiento definitivo.

Desde entonces, el jugador se entrenó por su cuenta y mantuvo presencia junto al plantel en las consagraciones de las Supercopas Internacional y Argentina, aunque sin hacer declaraciones.

En su mensaje de despedida, Fernández expuso a los responsables del conflicto con nombre y apellido: “Lamentablemente hoy en dia el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución. Personas como Fabian Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Alvarez y Sebastian Pait. La dirigencia no deja de lado sus peleas entre sí”, subrayó.