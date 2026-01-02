“Los dirigentes no están a la altura”

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos
El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada
La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona
La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Cada vez cobra mayor relevancia lo que pueda declarar Javier Faroni
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo
Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real
Un inicio de año distinto: cenaron en Plaza Moreno con desconocidos
Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El juvenil quedó libre el 31/12 y, antes de irse a Villarreal, apuntó contra la CD que preside Berlanga, cercano a Chiqui Tapia
El atacante Thiago Fernández se despidió de Vélez en duros términos y apuntó de manera directa contra la dirigencia actual antes de viajar a España para incorporarse al Villarreal.
El extremo de 21 años quedó en condición de libre este 31 de diciembre y utilizó sus redes sociales para explicar los motivos de su salida, con fuertes acusaciones por el manejo de su renovación contractual.
Tras varios meses de negociaciones fallidas, Vélez perdió a uno de los futbolistas más determinantes del plantel campeón de la Liga Profesional 2024.
Más allá de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el 1° de diciembre y que lo marginó de la definición ante Huracán, Fernández cerró el año con cinco goles y seis asistencias, siendo una pieza clave del equipo de Liniers.
Mientras atravesaba la recuperación, las charlas por la renovación continuaron con ofertas y contraofertas que se arrastraban desde antes de la lesión. Sin embargo, el acuerdo nunca llegó y en agosto, ya con el alta médica, el club anunció su apartamiento definitivo.
Desde entonces, el jugador se entrenó por su cuenta y mantuvo presencia junto al plantel en las consagraciones de las Supercopas Internacional y Argentina, aunque sin hacer declaraciones.
LE PUEDE INTERESAR
Milan quiere ser líder transitorio en Italia
LE PUEDE INTERESAR
Liverpool y el City jugaron para Arsenal
En su mensaje de despedida, Fernández expuso a los responsables del conflicto con nombre y apellido: “Lamentablemente hoy en dia el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución. Personas como Fabian Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Alvarez y Sebastian Pait. La dirigencia no deja de lado sus peleas entre sí”, subrayó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí