Loterías y quinielas

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
Advierten sobre la necesidad de cubrir las vacantes en la Corte
El micro vuelve a subir un 15% y el boleto mínimo superará los $900
Con la morosidad sobre el nivel histórico, otra suba de las expensas
VIDEO. Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h
Empresarios piden que el Senado convierta en ley la reforma laboral
Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense
El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos
Tapia apela, busca que lo dejen salir del país y pide su sobreseimiento
Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados
Afirman que hay 99% de chances de recesión en los próximos 6 meses
El satélite que contó con participación platense va al espacio el 6 de marzo
La “vuelta al cole” hizo entrar en ritmo a las librerías céntricas
Interviene la Justicia por un criadero con 20 perros en condiciones insalubres
Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
