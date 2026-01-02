Milan quiere ser líder transitorio en Italia

Con 17 jornadas disputadas y sin descanso invernal, la Serie A italiana entró en una etapa clave del calendario y se preparará para una fecha 18 que comenzará a ser determinante en la lucha por el título y por los puestos de clasificación a las competencias europeas

La fecha comenzará hoy con un partido de alto impacto: Milan visitará a Cagliari con la idea de sumar tres puntos para ser, monentáneamente, líder del Calcio a la espera del resto de los partidos.

Inter lidera la tabla con 36 puntos, aunque todavía debe un partido. Milan lo sigue con un punto menos..