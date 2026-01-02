Liverpool y el City jugaron para Arsenal

Manchester City terminó frustrado ayer en un partido sin goles al no poder doblegar al Sunderland (fue 0-0) y quedó a cuatro puntos del líder, el Arsenal, a mitad de la Liga Premier.

El equipo de Pep Guardiola (2.º, 41 puntos) cedió terreno ante el Arsenal (1.º, 45 puntos), que el martes derrotó 4-1 al tercer clasificado, el Aston Villa (39 puntos).

El Sunderland, recién ascendido, se sitúa en la séptima posición (29 puntos) tras 19 jornadas.

Los Black Cats ofrecieron otra actuación destacada en su Estadio de la Luz, donde ya habían empatado con el Aston Villa 1-1 y con el Arsenal 2-2 a principios de temporada.

Liverpool tampoco pudo

En tanto que Liverpool inició el año con mal pie tras no pasar del empate 0-0 en casa ante el Leeds. El vigente campeón de la Premier League no fue capaz de reflejar en el marcador su tímido aunque constante dominio del juego.

Los Reds, cuartos con 33 puntos, recortan una unidad respecto al Aston Villa (3º, 39 puntos), el último miembro del podio, que había perdido 4-1 el martes en Londres ante el líder Arsenal (45 puntos).

En Anfield, el Liverpool realizó una prestación insípida y poco alentadora, con escasos jugadores destacados, mientras su estrella egipcia Mohamed Salah se halla disputando la Copa de África con su selección.

Hugo Ekitiké (33’) y Virgil van Dijk (70’), protagonizaron sendas ocasiones, pero sus remates de cabeza no encontraron portería.

Aunque el Leeds se centró principalmente en defenderse, estuvo a punto de dar la campanada con un gol de Dominic Calvert-Lewin anulado por fuera de juego (81’). El delantero inglés había saltado al terreno de juego desde el banquillo pocos minutos antes.