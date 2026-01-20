Facundo Farías tras la goleada: "Es lindo empezar el año así"

Facundo Farías, una de las grandes figuras en la goleada de Estudiantes ante Ituzaingó por los 32avos de final de la Copa Argentina, celebró la victoria y expresó su satisfacción por el debut oficial del equipo en este 2025.

"El año pasado no fue fácil en lo individual, así que arrancar el año de esta manera es lindo y me genera mucha confianza", confesó el atacante, quien tuvo una actuación destacada y fue elegido por la transmisión oficial como la figura del encuentro.

Un gesto para un compañero

Farías explicó que dedicó su primer gol a Santiago Arzamendia, quien se encuentra en proceso de recuperación tras ser intervenido por una rotura de ligamentos y meniscos en la rodilla derecha.

"El club es una familia y, si a alguien le pasa algo, estamos para apoyarlo. Yo pasé por eso dos veces y sé que es una situación fea", afirmó con empatía.

El debut en el torneo y la polémica del pasillo

Al ser consultado por el inicio del Torneo Apertura y el "pasillo" de honor que recibiría el Pincha tras su reciente consagración, el delantero fue contundente: "Lo importante es ganar. Esperamos que, después del pasillo, podamos llevarnos los tres puntos; para eso trabajamos toda la semana".

Finalmente, sobre la incertidumbre respecto a la decisión de la AFA sobre una posible amnistía o la obligatoriedad del pasillo, concluyó: "Esperemos que salga pronto una decisión. Sea lo que sea, a los que les toque jugar lo van a hacer de la mejor manera".