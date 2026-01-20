Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los hinchas albirrojos volvieron a ponerle color a la noche de Copa

A pesar de que muchos aún están de vacaciones, los simpatizantes del Pincha estuvieron cerca del equipo en el primer partido del año

Los hinchas albirrojos volvieron a ponerle color a la noche de Copa

los hinchas albirrojos alentaron todo el partido / n. braicovich

20 de Enero de 2026 | 02:10
Una vez más, el pueblo albirrojo acompañó al equipo y se hizo sentir en la noche del sur del Gran Buenos Aires. Como suele ocurrir cada vez que Estudiantes sale de la Ciudad, la presencia del público pincha fue notoria desde temprano y volvió a demostrar que, más allá de la distancia y el día de semana, el respaldo popular dijo presente.

Las puertas del estadio Florencio Sola se abrieron a las 19 y, apenas unos minutos después, los primeros simpatizantes comenzaron a ocupar sus ubicaciones.

El movimiento en los accesos fue constante y ordenado, con un clima familiar que marcó la previa de un cruce correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.

Varias horas antes del inicio del encuentro, parte de la parcialidad albirroja ya se encontraba en las inmediaciones del Lencho, dándole forma a la clásica “previa”. Grupos de amigos, familias completas y peñas organizadas fueron predominando en los accesos designados. Como no podía ser de otra manera, los tradicionales puestos de comida dijeron presente: parrillas improvisadas con hamburguesas, choripanes y sándwiches de bondiola y lomo, siendo este último el más elegido por los hinchas que aguardaban el ingreso.

Como estaba previsto, los hinchas albirrojos fueron ubicados en la tribuna visitante Osvaldo Fani, además de un sector habilitado de la platea Eliseo Mouriño, desde donde se pudo apreciar una importante presencia de banderas que le pusieron color a la noche.

La movilización pincharrata salió temprano desde la bajada de la Autopista, siguiendo el recorrido anunciado con antelación por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).

El público pincha le puso color a la noche en el Florencio Sola / EDLP

En ese marco, la gente ingresó por las calles Arenales y Medrano, siempre bajo un operativo de seguridad que permitió un ingreso fluido y sin inconvenientes.

Con los hinchas ya apostados en el estadio, fueron ellos mismos los encargados de ponerle color a la noche.

Los cánticos comenzaron a bajar desde la tribuna y no se detuvieron, marcando el pulso de una noche que tenía al Pincha como protagonista. El aliento fue constante, sin pausas, y se transformó en un factor clave para ambientar el escenario.

También hubo presencia de simpatizantes que arribaron desde ciudades vecinas a La Plata, además de distintos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal.

En diálogo con este medio, algunos hinchas contaron las distintas formas en las que llegaron hasta el estadio de Peña y Arenales: transporte público, caravanas organizadas y autos particulares.

Lo cierto es que, en su mayoría, el viaje se realizó en grupo, reforzando ese sentido de pertenencia que caracteriza al pueblo albirrojo.

 

Por ser el primer partido del año y entre semana, el pueblo albirrojo dijo presente

 

En las tribunas se destacaron varias banderas colgadas sobre los parantes y tirantes.

Entre ellas, se pudieron observar las de “Plaza Güemes”, “Parque Alberti”, “Creemos en Brujas” y “1 y 60”, “Matadores”, entre otros símbolos de distintos barrios y agrupaciones que dijeron presente en el sur bonaerense.

La efervescencia alcanzó su punto máximo con la salida de los protagonistas al campo de juego. Primero fue el turno de los arqueros, quienes levantaron sus manos para saludar a los suyos, y luego el resto de los futbolistas de campo.

A su vez, se destacó el juego entre hinchadas, cantos de un punta del Estadio al otro continuaron con la animación en el Florencio Sola.

El plantel dirigido por Eduardo Domínguez fue acompañado desde el primer instante, y al momento de ser presentado por la voz del estadio, los aplausos bajaron con fuerza desde todos los sectores ocupados por la parcialidad albirroja, cerrando una previa a la altura de una cita copera.

