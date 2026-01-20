Neves volvió a ser titular después de cuatro meses

Gabriel Neves tuvo que esperar cuatro meses para volver a ser titular en Estudiantes. La última vez que jugó desde le minuto inicial fue ante Defensa y Justicia, el 22 de septiembre de 2025.

Neves no disputó ningún partido de los playoff porque en el cruce contra Boca, en el estadio UNO (2 de noviembre), previo a la definición del Clausura 2025, ingresó en la parte complementaria, apenas duró en cancha 24 minutos porque lo expulsaron, y encima, se lesionó posteriormente a ese encuentro.

Ese parate se extendió por cuatro meses y se cortó anoche en el Florencio Sola, cuando el uruguayo volvió a formar parte del once titular que dispuso el entrenador Eduardo Domínguez, en el primer partido de la temporada.

APOYO A ARZAMENDIA

El equipo de Estudiantes, tras ingresar al campo de juego, posó para la tradicional foto con la camiseta Nº 15 de Santiago Arzamendia, en una clara señal de apoyo para el defensor, que se recupera de una grave lesión ligamentaria.

Y al momento del primer gol (en contra), Facundo Farías, que participó de la jugada, salió a festejar con la camiseta de Santiago Arzamendia, mostrándola ante las cámaras de televisión.

Por último, anoche, Estudiantes estrenó la nueva camiseta que utilizará a lo largo de la presente temporada.