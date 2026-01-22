Cruces por el delito en el Conurbano

La inseguridad en el Conurbano derivó en un fuerte cruce entre el gobierno de Axel Kicillof y una senadora libertaria.

El episodio que se ventiló en la red social X arrancó cuando la legisladora Florencia Arietto replicó una serie de videos de robos en la zona de Ingeniero Bunge, en el partido de Lomas de Zamora. En el mismo posteo, aparece una denuncia lanzada por una concejal lomense de LLA que muestra varios patrulleos y móviles bandonados en el comando de patrullas de Puente La Noria.

“Mirá cómo los vecinos de Budge son robados permanente mientras la Provincia esconde patrulleros y el municipio no arregla las calles ni las luces. Lomas de Zamora es tierra de nadie. Gran trabajo de la concejal Eli Barboza”, escribió Arietto respecto de la edil denunciante.

Claro que la Provincia no se quedó atrás. Y el encargado de devolver el reproche fue el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Arrancó con una ácida crítica a Arietto. “Basado en el profundo desconocimiento que vuelve a demostrar la senadora, algo ya habitual a lo largo de su trayectoria y de sus reiteradas derrotas en materia de seguridad, es necesario aclarar lo evidente. Los móviles que menciona están dados de baja y a la espera de que el Gobierno nacional autorice su despacho para la compactación, una demora que responde a la desidia burocrática de Nación”, dijo.

“Los patrulleros, como cualquier herramienta operativa, tienen vida útil y luego son reemplazados por unidades nuevas. Eso es lo que venimos haciendo durante nuestra gestión: más de 7.400 móviles 0 km, completamente equipados, fueron entregados hasta la fecha para fortalecer el trabajo policial en toda la Provincia”, concluyó.