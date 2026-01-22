Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía |ENTRE UN MINISTRO Y UNA SENADORA LIBERTARIA

Cruces por el delito en el Conurbano

Cruces por el delito en el Conurbano

Archivo

22 de Enero de 2026 | 02:20
Edición impresa

La inseguridad en el Conurbano derivó en un fuerte cruce entre el gobierno de Axel Kicillof y una senadora libertaria.

El episodio que se ventiló en la red social X arrancó cuando la legisladora Florencia Arietto replicó una serie de videos de robos en la zona de Ingeniero Bunge, en el partido de Lomas de Zamora. En el mismo posteo, aparece una denuncia lanzada por una concejal lomense de LLA que muestra varios patrulleos y móviles bandonados en el comando de patrullas de Puente La Noria.

“Mirá cómo los vecinos de Budge son robados permanente mientras la Provincia esconde patrulleros y el municipio no arregla las calles ni las luces. Lomas de Zamora es tierra de nadie. Gran trabajo de la concejal Eli Barboza”, escribió Arietto respecto de la edil denunciante.

Claro que la Provincia no se quedó atrás. Y el encargado de devolver el reproche fue el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Arrancó con una ácida crítica a Arietto. “Basado en el profundo desconocimiento que vuelve a demostrar la senadora, algo ya habitual a lo largo de su trayectoria y de sus reiteradas derrotas en materia de seguridad, es necesario aclarar lo evidente. Los móviles que menciona están dados de baja y a la espera de que el Gobierno nacional autorice su despacho para la compactación, una demora que responde a la desidia burocrática de Nación”, dijo.

“Los patrulleros, como cualquier herramienta operativa, tienen vida útil y luego son reemplazados por unidades nuevas. Eso es lo que venimos haciendo durante nuestra gestión: más de 7.400 móviles 0 km, completamente equipados, fueron entregados hasta la fecha para fortalecer el trabajo policial en toda la Provincia”, concluyó.

 

LE PUEDE INTERESAR

Polémica: Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de micrófonos y cámaras escondidas en su despacho

LE PUEDE INTERESAR

El Cecim La Plata volvió a denunciar penalmente a Javier Milei tras sus declaraciones sobre Malvinas
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Medina espera resolver el futuro de su carrera

¡Ahora sí! Boca cerró el préstamo de Ángel Romero

Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno

Una arranque intenso y con el clásico a la vista

Quinteros probó el once y aún mantiene dudas

Racing hizo fútbol y Costas ya tiene a los once para enfrentar al Lobo en el Bosque
Últimas noticias de Política y Economía

Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo

“Maquiavelo está muerto” y “Make Argentina great again“

Luis Caputo tuvo un breve contacto con la jefe del FMI, que elogió la acumulación de reservas

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Deportes
¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones
Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?
Medina espera resolver el futuro de su carrera
Quinteros probó el once y aún mantiene dudas
Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno
Información General
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Espectáculos
Icardi desmintió a Wanda Nara y ella pegó fuerte: “Imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas”
Insólito ataque de furia de Mauro Icardi que desmintió estar en paz con Wanda Nara: "Me robó"
Wanda Nara reveló detalles de sus charlas con Mauro Icardi: “Le digo ‘soltá, ya fue’”
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Policiales
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso
Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo
Bastián fue operado por quinta vez: cómo está
Giro clave en la causa del joven que fue amputado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla