Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía

Polémica: Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de micrófonos y cámaras escondidas en su despacho

Polémica: Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de micrófonos y cámaras escondidas en su despacho
21 de Enero de 2026 | 19:44

Escuchar esta nota

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reveló hoy el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal que estaban ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia, razón por la cual presentó denuncias penales ante la Justicia.

“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, anunció el mandatario provincial.

Frigerio señaló que el espionaje ilegal del cual es víctima le remite a “prácticas oscuras del pasado”.

“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”, finalizó.

Por su parte, el PRO, partido político al que pertence Frigerio, expresó su “total respaldo” al gobernador entrerriano por “denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones”.

“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones”, expresó la fuerza política liderada por Mauricio Macri en un comunicado difundido en redes sociales.

“En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, remató el PRO.

Por su parte, el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia que “había micrófonos conectados a Internet tanto en el despacho personal” de Frigerio así como en la sede de la “Secretaría de la provincia”, señaló.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Cierra un histórico almacén de La Plata que estuvo abierto durante 70 años

El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por avispas

VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”

Juez rechazó millonaria reparación económica
Últimas noticias de Política y Economía

El Cecim La Plata volvió a denunciar penalmente a Javier Milei tras sus declaraciones sobre Malvinas

Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Asume el nuevo Directorio de Banco Provincia

Alerta sindical por la suspensión de trenes de pasajeros y el riesgo de cierres históricos
Policiales
Incendio en un edificio porteño: 70 evacuados y tres asistidos por el SAME
Frustraron un robo en banda en una vivienda en La Plata y un menor cayó tras una persecución
Detuvieron a dos mujeres por el ataque al joven que perdió una pierna en La Plata
VIDEO. Audaz robo en una estación de servicio de La Plata: en pocos segundos "le robaron a todos"
El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos
Deportes
Estudiantes cuenta con el regreso de Eros Mancuso y ¿va por Rogel?
VIDEO. Se filtró el nuevo coche que usará Alpine durante la temporada 2026: cuándo será presentado
Gimnasia entrenó en el Bosque: el equipo que se perfila para el debut ante Racing
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
De ser joya de Estudiantes y vendido al Manchester City a ser refuerzo de Colón: Darío Sarmiento es Sabalero
Espectáculos
Insólito ataque de furia de Mauro Icardi que desmintió estar en paz con Wanda Nara: "Me robó"
Wanda Nara reveló detalles de sus charlas con Mauro Icardi: “Le digo ‘soltá, ya fue’”
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
Información General
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa
Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla