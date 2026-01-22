Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Espectáculos

Nico Vázquez vivió un momento paranormal en vivo cuando habló de su hermano Santiago

Nico Vázquez vivió un momento paranormal en vivo cuando habló de su hermano Santiago
22 de Enero de 2026 | 20:28

Escuchar esta nota

El actor Nico Vázquez vivió un momento casi paranormal cuando habló de su hermano Santiago, quien falleció en 2016 debido a una miocardiopatía hipertrófica, a sus 27 años. El momento ocurrió durante una reciente entrevista con Todo Pasa (Urbana Play), cuando el intérprete de Rocky contaba una conmovedora historia sobre un encuentro que tuvo con un hombre y su hijo.

En una charla donde recordaba las formas en las que su hermano se manifestó en su vida, y cómo aprendió a comunicarse con él a través de esos actos, contó: “Me gustaría que te la saques (una foto) con mi hijo. Él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que la tengas con él porque para mí él es importante en mi vida”, relató. 

El actor mencionó lo extraño que le pareció el hecho: "Es raro porque él no sabe quién soy, pero dale, saquémonos la foto". En medio de la historia, las luces del estudio comenzaron a parpadear y la transmisión se vio interrumpida por unos segundos. Matías Martín quedó atónito ante la situación vivida, mientras que el actor entendió perfectamente lo que estaba sucediendo. 

“No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene...”, dedujo Vázquez, quien luego retomó la historia. "Campeón, ¿cómo te llamas? 'Santi', me dice. Y ese Santi me dio un abrazo ¿Vos entendes las posibilidades que había de que se llamara... Yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: 'necesito darte un abrazo'. Y viene este Santi, como si fuera mi Santi", reveló.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos
Últimas noticias de Espectáculos

Rata Blanca llega a La Plata para celebrar los 35 años de Magos, espadas y rosas

Intentaron hackear a Mauro Icardi

Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Información General
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
La Ciudad
Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio: ¿Podría haber paro de micros?
Vecinos de Los Hornos “aislados” por un caño de agua principal roto
Mercado de alquileres en La Plata para los universitarios: ¿Cuánto cuesta un monoambiente?
Abrió el registro de carnavales barriales en La Plata: cómo y dónde anotarse
Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis
Policiales
Accidente y milagro en la Autopista La Plata: ciclista chocó con un camión, sufrió fracturas
VIDEO.- Así rescataron a un perro salchicha maltratado en La Plata
Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas
Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada
Deportes
Murió Julio Campante, el periodista de La Plata partidario de Estudiantes: "Pincharrata de ley"
Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño al Pincha
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla