Nico Vázquez vivió un momento paranormal en vivo cuando habló de su hermano Santiago

El actor Nico Vázquez vivió un momento casi paranormal cuando habló de su hermano Santiago, quien falleció en 2016 debido a una miocardiopatía hipertrófica, a sus 27 años. El momento ocurrió durante una reciente entrevista con Todo Pasa (Urbana Play), cuando el intérprete de Rocky contaba una conmovedora historia sobre un encuentro que tuvo con un hombre y su hijo.

En una charla donde recordaba las formas en las que su hermano se manifestó en su vida, y cómo aprendió a comunicarse con él a través de esos actos, contó: “Me gustaría que te la saques (una foto) con mi hijo. Él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que la tengas con él porque para mí él es importante en mi vida”, relató.

El actor mencionó lo extraño que le pareció el hecho: "Es raro porque él no sabe quién soy, pero dale, saquémonos la foto". En medio de la historia, las luces del estudio comenzaron a parpadear y la transmisión se vio interrumpida por unos segundos. Matías Martín quedó atónito ante la situación vivida, mientras que el actor entendió perfectamente lo que estaba sucediendo.

“No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene...”, dedujo Vázquez, quien luego retomó la historia. "Campeón, ¿cómo te llamas? 'Santi', me dice. Y ese Santi me dio un abrazo ¿Vos entendes las posibilidades que había de que se llamara... Yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: 'necesito darte un abrazo'. Y viene este Santi, como si fuera mi Santi", reveló.