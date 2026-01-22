¡Bombazo!: Facundo Arana y María Susini se separaron tras 19 años juntos

Una inesperada noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo: Facundo Arana y María Susini se separaron tras 19 años juntos. Con hijos en común y casamiento, fueron de las parejas de famosos más perdurables en el tiempo.

La noticia la confirmó Ángel de Brito en LAM. Si bien tiempo atrás habían superado una crisis, volvieron a apostar al amor y a la familia pero, finalmente, dieron el paso decisivo para continuar su camino por separado.

Desde LAM, Pepe Ochoa contó detalles de la inesperada noticia: “Lo que logré recopilar de este capítulo es que ellos se quieren mucho. Intentaron seguir adelante pero no funcionan más como pareja”. Así, dejaron en claro que continuarán manteniendo el buen vínculo por sus hijos.

Facundo Arana y María Susini confirmaron su relación en 2007 y se casaron cinco años después. Son padres de tres hijos (India, Yaco y Moro) y ambos supieron definirse como “el amor de mi vida”.