Opinión |Editorial

Peligrosa presencia de vehículos de motor en playas y médanos

Peligrosa presencia de vehículos de motor en playas y médanos
24 de Enero de 2026 | 02:11
La reiteración año tras año de gravísimos accidentes en playas de Pinamar, Villa Gesell y otros destinos atlánticos -derivada de la presencia y circulación de automotores en balnearios y médanos aledaños también concurridos por turistas- originó días atrás la presentación en el Senado bonaerense de un proyecto de ley que prohíbe la presencia de toda clase de vehículos motorizados en esas franjas costeras.

En los fundamentos de la iniciativa se señala que el objetivo de la ley que se propicia es el de mejorar la seguridad de los veraneantes y proteger el ambiente costero.

El proyecto se impulsa luego de que se registrara una serie de accidentes en playas de Pinamar y Villa Gesell, en especial el caso de un niño de 8 años que resultó gravemente herido en un choque entre una camioneta 4x4 y un vehículo tipo UTV. El episodio se registró en la zona de médanos conocida como La Frontera y el chico resultó afectado con traumatismos hepáticos y craneales, así como por otras lesiones, encontrándose en terapia intensiva en el hospital regional de Mar del Plata.

Tal como se informó en este diario, el texto que se procura sancionar prohíbe por completo en playas y médanos la presencia de automóviles, motos, cuatriciclos y UTV, sólo permitiéndose la circulación en emergencias, tareas de seguridad, de mantenimiento o de prestación de servicios públicos.

El texto que ahora deberá ser analizado en comisiones y, de obtener despacho, ser sometido luego al análisis en los recintos de la Legislatura, justifica la propuesta al señalar que la convivencia entre vehículos de motor y peatones en las playas genera un riesgo permanente para familias y niños, convirtiéndose espacios recreativos en corredores viales peligrosos.

En los fundamentos también se sostiene que el tránsito de vehículos sobre la arena y los médanos acelera la erosión y daña los ecosistemas costeros, afectando la flora y fauna autóctonas y alterando el equilibrio natural que protege la línea de costa frente a fenómenos climáticos extremos.

Opinan los lectores

Durante demasiados años se advirtió acerca del peligro que representaba la presencia de vehículos en playas y médanos y si bien aparecieron reglamentaciones, estas no se cumplieron o se cumplieron parcialmente, mientras en cada temporada veraniega se sucedían accidentes y tragedias en las playas.

Como se recordará, otro antecedente cercano, registrado en enero de 2018, también tuvo lugar en Pinamar y se llevó la vida de un chico de 7 años, que estaba al volante de un pequeño cuatriciclo cuando fue atropellado por un arenero de mayor porte que venía de saltar una duna. Tras esa muerte se estableció una nueva normativa que regula el uso de estos vehículos, que estipula que los menores no los pueden manejar.

La situación queda en manos de los legisladores bonaerenses, que analizarán y, eventualmente, sancionarán el texto definitivo de una ley que, con éstas u otras cláusulas, resulta ser a todas luces necesaria para cubrir un vacío legal y ordenar la vida veraniega en el playas de la costa atlántica.

 

