Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Detienen a adolescentes en distintos operativos

Menores y delito: una seguidilla que preocupa

Menores y delito: una seguidilla que preocupa

Adolescentes involucrados en una ola de robos de motos / EL DIA

25 de Enero de 2026 | 02:24
Edición impresa

Una serie de procedimientos policiales registrados en las últimas horas volvió a poner en foco la problemática del delito juvenil en La Plata, con varios hechos protagonizados por adolescentes que ya cuentan con antecedentes y que fueron sorprendidos cometiendo distintos ilícitos vinculados, principalmente, al robo de motos.

Uno de los episodios ocurrió en la zona de 80 entre 1 y 2, donde personal del Escuadrón Táctico Motorizado interceptó una motocicleta sin patente en la que se desplazaban un joven de 18 años y un menor de 16. Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía pedido de secuestro activo desde 2022 por un robo cometido en Quilmes, por lo que se procedió a la aprehensión de los ocupantes y al secuestro del vehículo.

Otro caso se registró en el casco, cuando un hombre denunció que le habían sustraído su moto estacionada frente a su domicilio, asegurada con una cadena. Tras un operativo cerrojo, la Policía logró dar con uno de los sospechosos, un adolescente de 17 años, que fue aprehendido en la zona de diagonal 74 y boulevard 81.

En tanto, días antes, dos menores de 16 años fueron sorprendidos cuando intentaban robar una moto en 49 y 17. Los jóvenes fueron detectados mientras llevaban el rodado a la rastra y utilizaban una tijera como herramienta casera para violentar el tambor de arranque, modalidad conocida como “yuga”.

En todos los casos intervino la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso las actuaciones de rigor y la entrega de los menores a sus progenitores, mientras se avanza con las investigaciones correspondientes.

La reiteración de hechos protagonizados por adolescentes vuelve a encender alarmas entre vecinos y autoridades, que advierten sobre la creciente participación de menores en delitos contra la propiedad, especialmente vinculados al robo de motocicletas -que son utilizadas para cometer otros ataques delictivos-, una modalidad que se repite con frecuencia en distintos barrios de la ciudad.

LE PUEDE INTERESAR

Un caballo suelto fue embestido por un tren

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Alerta en la ruta: el sueño también mata

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata

El tren tuvo servicio restringido por un siniestro

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna

EN FOTOS | Las playas del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor

“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela

¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado

Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata

“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Últimas noticias de Policiales

¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño

El Mondongo, en alerta: delincuentes “vigilan” y marcan casas

VIDEO. Terror por motochorros: otro golpe en La Plata

A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas
Deportes
VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado
El regreso de Nacho, un factor clave en el Bosque
Lucho Zaniratto: “Golpeamos en el momento justo”
Con un tremendo gol olímpico, el hijo del Mellizo debutó en la red
“Es una emoción y un sueño jugar en este club”
Información General
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Espectáculos
"Nel blu, dipinto di blu"
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
La Ciudad
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla