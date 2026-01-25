Menores y delito: una seguidilla que preocupa

Una serie de procedimientos policiales registrados en las últimas horas volvió a poner en foco la problemática del delito juvenil en La Plata, con varios hechos protagonizados por adolescentes que ya cuentan con antecedentes y que fueron sorprendidos cometiendo distintos ilícitos vinculados, principalmente, al robo de motos.

Uno de los episodios ocurrió en la zona de 80 entre 1 y 2, donde personal del Escuadrón Táctico Motorizado interceptó una motocicleta sin patente en la que se desplazaban un joven de 18 años y un menor de 16. Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía pedido de secuestro activo desde 2022 por un robo cometido en Quilmes, por lo que se procedió a la aprehensión de los ocupantes y al secuestro del vehículo.

Otro caso se registró en el casco, cuando un hombre denunció que le habían sustraído su moto estacionada frente a su domicilio, asegurada con una cadena. Tras un operativo cerrojo, la Policía logró dar con uno de los sospechosos, un adolescente de 17 años, que fue aprehendido en la zona de diagonal 74 y boulevard 81.

En tanto, días antes, dos menores de 16 años fueron sorprendidos cuando intentaban robar una moto en 49 y 17. Los jóvenes fueron detectados mientras llevaban el rodado a la rastra y utilizaban una tijera como herramienta casera para violentar el tambor de arranque, modalidad conocida como “yuga”.

En todos los casos intervino la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso las actuaciones de rigor y la entrega de los menores a sus progenitores, mientras se avanza con las investigaciones correspondientes.

La reiteración de hechos protagonizados por adolescentes vuelve a encender alarmas entre vecinos y autoridades, que advierten sobre la creciente participación de menores en delitos contra la propiedad, especialmente vinculados al robo de motocicletas -que son utilizadas para cometer otros ataques delictivos-, una modalidad que se repite con frecuencia en distintos barrios de la ciudad.