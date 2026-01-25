Menores y delito: una seguidilla que preocupa

Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
El Gobernador encabezó un acto en Necochea junto a scouts y bomberos
La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una serie de procedimientos policiales registrados en las últimas horas volvió a poner en foco la problemática del delito juvenil en La Plata, con varios hechos protagonizados por adolescentes que ya cuentan con antecedentes y que fueron sorprendidos cometiendo distintos ilícitos vinculados, principalmente, al robo de motos.
Uno de los episodios ocurrió en la zona de 80 entre 1 y 2, donde personal del Escuadrón Táctico Motorizado interceptó una motocicleta sin patente en la que se desplazaban un joven de 18 años y un menor de 16. Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía pedido de secuestro activo desde 2022 por un robo cometido en Quilmes, por lo que se procedió a la aprehensión de los ocupantes y al secuestro del vehículo.
Otro caso se registró en el casco, cuando un hombre denunció que le habían sustraído su moto estacionada frente a su domicilio, asegurada con una cadena. Tras un operativo cerrojo, la Policía logró dar con uno de los sospechosos, un adolescente de 17 años, que fue aprehendido en la zona de diagonal 74 y boulevard 81.
En tanto, días antes, dos menores de 16 años fueron sorprendidos cuando intentaban robar una moto en 49 y 17. Los jóvenes fueron detectados mientras llevaban el rodado a la rastra y utilizaban una tijera como herramienta casera para violentar el tambor de arranque, modalidad conocida como “yuga”.
En todos los casos intervino la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso las actuaciones de rigor y la entrega de los menores a sus progenitores, mientras se avanza con las investigaciones correspondientes.
La reiteración de hechos protagonizados por adolescentes vuelve a encender alarmas entre vecinos y autoridades, que advierten sobre la creciente participación de menores en delitos contra la propiedad, especialmente vinculados al robo de motocicletas -que son utilizadas para cometer otros ataques delictivos-, una modalidad que se repite con frecuencia en distintos barrios de la ciudad.
LE PUEDE INTERESAR
Un caballo suelto fue embestido por un tren
LE PUEDE INTERESAR
Alerta en la ruta: el sueño también mata
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí