Jornada de salud con testeos y prevención

En la jornada de ayer se desarrollaron nuevas jornadas gratuitas de salud en barrios del norte, sur y oeste del partido, con actividades en Tolosa, Parque Sicardi, Colonia Urquiza, Lisandro Olmos, Los Hornos, Arturo Seguí y el casco urbano.

Durante los operativos, equipos de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata brindaron información sobre prevención de dengue y hantavirus, aplicaron vacunas del calendario oficial y entregaron repelentes elaborados en el laboratorio municipal. Hubo charlas y talleres en Tolosa, Arturo Seguí y Colonia Urquiza, una posta sanitaria en la rambla de 66 y 115 y acciones de concientización en el Parque San Martín.

Además, en Parque Sicardi se realizó un encuentro preventivo destinado a trabajadores municipales, en Lisandro Olmos se llevó a cabo una actividad sobre hantavirus y en Los Hornos se concretó una jornada de testeos rápidos de HIV y sífilis.