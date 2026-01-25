Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Siniestro vial en 32 y 142

Una mujer hospitalizada tras un fuerte choque

Choque entre dos autos dejó una mujer herida en La Plata / EL DIA

25 de Enero de 2026 | 02:25
Edición impresa

Otra jornada marcada por siniestros viales se registró en La Plata, donde una mujer resultó herida tras un choque entre dos automóviles en la zona oeste de la ciudad.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 32 y 142, donde, por motivos que aún son materia de investigación, colisionaron un Volkswagen Gol Power y un Peugeot 308. Como consecuencia del impacto, una mujer de 55 años que viajaba como acompañante en uno de los vehículos sufrió lesiones y debió ser trasladada a un hospital.

Según informaron fuentes policiales, el Volkswagen Gol Power era conducido por un joven, mientras que el Peugeot 308 estaba al mando de un hombre que viajaba junto a su madre, quien resultó lesionada tras la colisión.

La víctima fue derivada al hospital Melchor Romero con traumatismos en la rodilla derecha y en la cabeza, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro. En el lugar del siniestro trabajó personal policial y se solicitaron peritajes para determinar la mecánica del choque.

Ambos vehículos fueron secuestrados para las actuaciones correspondientes y la causa quedó en manos de la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula de lesiones culposas.

El episodio se suma a una serie de accidentes de tránsito que se registraron en las últimas horas en la ciudad, renovando la preocupación por la seguridad vial y el respeto de las normas de conducción y la inseguridad vial en la Región.

