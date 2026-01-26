Sentido homenaje en La Plata a José Luis Cabezas

Al cumplirse 29 años del crimen de José Luis Cabezas, se realizó un homenaje en La Plata con una jornada cultural y un acto en Plaza San Martín, organizados por el Sindicato de Prensa Bonaerense.

Durante el encuentro también se expresó un reclamo por la situación del fotógrafo Pablo Grillo, herido gravemente mientras cubría una protesta, en un hecho que volvió a poner en debate las condiciones de trabajo de la prensa.

Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar, luego de ser secuestrado y ejecutado. Su cuerpo fue hallado dentro de su auto incendiado. La Justicia determinó que el crimen fue ordenado por el empresario Alfredo Yabrán y ejecutado por integrantes de la banda “Los Horneros”. Su asesinato marcó un antes y un después en la defensa de la libertad de prensa en la Argentina.