Política y Economía |Aunque retuvo el 60%

El Central ya compró más de US$ 1000 millones

El Central ya compró más de US$ 1000 millones
27 de Enero de 2026 | 01:00
Edición impresa

El Banco Central volvió a cerrar ayer jornada con saldo comprador en el mercado oficial y sumó otros 39 millones de dólares. De esta manera, los ingresos por esta vía acumulan 1017 millones de dólares en el mes, con compras a razón de 63,6 millones de dólares por día.

En detalle, las reservas internacionales aumentaron 179 millones de dólares, para cerrar en 45.740 millones de dólares, el nivel más alto desde septiembre de 2021. Este avance respondió, en gran medida, a otro fuerte repunte del oro en los mercados internacionales.

Sin embargo, como la entidad monetaria le vendió 437 millones de dólares al Tesoro Nacional (US$158 millones el miércoles 14 y otros US$279 millones el 19 de enero), el saldo favorable para su tenencia neta de reservas se reduce a 580 millones de dólares en ese lapso.

La compra de reservas es uno de los objetivos que se propusieron el Gobierno y el Central desde comienzos de año, cuando -en línea con el acuerdo con el FMI- anunciaron que la meta es adquirir al menos 10.000 millones de dólares o hasta un máximo de 17.000 millones de dólares.

En este contexto, el dólar oficial extendió su tenue rebote, aunque se mantuvo holgadamente por debajo del techo de la banda de flotación, lo que refuerza la idea de cierta calma cambiaria (ver aparte).

 

