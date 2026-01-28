Cambio de horario para la visita a Defensa

Luego del partido de esta noche ante Boca, el próximo escollo de Estudiantes será Defensa y Justicia en Florencio Varela, el próximo lunes. Ante esto, la Liga Profesional confirmó un cambio de horario para ese partido: finalmente se disputará a las 19:45 y no a las 17:30, como estaba pautado.

De esta forma, el choque de Estudiantes no estará en simultáneo con el que jugará Gimnasia ante Aldosivi en el Bosque, ya que en un principio, ambos iban a jugar a la misma hora. Finalmente, el duelo del Pincha comenzará después del que jugará el Lobo.

De esta forma y con la modificación, así se disputará la tercera fecha:

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba; 19.45 Independiente – Vélez; 22.00 Talleres – Platense y Atlético Tucumán – Huracán.

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra; 19.15 Boca – Newell’s; 21.30 Rosario Central – River.

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi; 19.45 Defensa y Justicia – Estudiantes y Tigre – Racing; 22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) y Argentinos – Belgrano.

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto); 21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento e Instituto – Lanús.