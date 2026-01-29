Los gremios “duros” anuncian marchas “federales”

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede
El riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos y bajó 15% en seis días
Un arrepentido mencionó Alberto F. en la causa por maniobras con el blue
Los jóvenes y los mayores entre los castigados por la crisis de la vivienda
Quejas por fallas en el paso a nivel de Centenario y 502: demoras y peligro
Estudiantes y alquileres en la Ciudad: los consejos para no evitar estafas
“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los gremios “duros” de la CGT y las dos CTA acordaron llevar a cabo marchas el mes próximo en Córdoba y Rosario contra la reforma laboral, por lo que marcaron distancia de la estrategia de conducción de la entidad de la calle Azopardo. Así lo definieron en un encuentro en la sede porteña de la UOM en la calle Alsina, donde acordaron que movilizarán a Córdoba el 5 de febrero y a Rosario el 10 del mismo mes para exigir a los gobernadores que rechacen el proyecto.
El plan de lucha fue definido por el nuevo Frente de Sindicatos Unidos integrado por la UOM, ATE, la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y numerosos sindicatos de las distintas centrales obreras.
“A partir de ahora, el Gobierno tiene que empezar a preocuparse. Se abre un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores. Crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El sector planteó que “si el Gobierno quiere discutir una reforma de verdad, que realmente solucione la crisis del mercado de trabajo, tiene que empezar de cero y hacer lo que no hizo: convocar a los trabajadores”.
A su vez, todos los sindicatos reunidos trabajaron en la elaboración de un documento que será difundido públicamente e incluirá los ejes del debate y las principales resoluciones.
En la reunión hubo referentes de la UOM, Aceiteros, ATE, Pilotos, Gráficos, Ceramistas, Visitadores Médicos, APA, SOMU, CONADU, Fesprosa, Músicos, Molineros y Luz y Fuerza Mar del Plata, entre otros.
LE PUEDE INTERESAR
Con más de 30 medidas, se reactiva la mansión de Pilar
Por su parte, ATE nacional junto a otros sindicatos estatales, realizará un paro con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado.
Estos gremios “díscolos” ya se habían reunido la semana pasada también en la UOM, lo que generó malestar en la cúpula de la CGT, donde consideran que dirigentes de ese sector como el titular de los metalúrgicos, Abel Furlán, están moviéndose de manera “inconsulta e inorgánica”.
El nuevo nucleamiento desafía la estrategia más moderada del triunvirato de la central que, para frenar el proyecto, viene apostando por los diálogos informales con gobernadores y legisladores en lugar de paros y movilizaciones en las calles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí