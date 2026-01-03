VIVO.- Habla Donald Trump: "Vamos a gobernar Venezuela hasta una transición ordenada, estamos preparados para un segundo ataque"
VIVO.- Habla Donald Trump: "Vamos a gobernar Venezuela hasta una transición ordenada, estamos preparados para un segundo ataque"
Maduro, esposado: se conoció la primera foto tras su captura en Venezuela
ABSA convoca audiencia pública en La Plata para avanzar sobre un aumento de hasta 40% en la tarifa del agua
Los dirigentes platenses opinaron desde polos opuestos sobre la detención de Maduro
Polémica por la votación de los muñecos en La Plata: grupos denuncian falta de transparencia
Preocupación en Melchor Romero por el incendio en una cantera con basura acumulada
Sigue el éxodo hacia la Costa con más de 2290 autos por hora en la ruta 2
La Plata lideró los casos de hantavirus en la provincia durante 2025
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Fin de semana con mañanas frescas: cómo sigue el tiempo este primer sábado del 2026 en La Plata
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
Incendio en un baldío generó preocupación entre vecinos de Arturo Seguí
Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy sábado con el diario EL DIA
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La noticia de la incursión militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro no tardó en cruzar las fronteras y aterrizar con fuerza en la capital bonaerense. En La Plata, la dirigencia política reaccionó de forma inmediata, dejando al descubierto una profunda fractura en las redes sociales, donde el debate osciló entre el repudio a lo que consideran una "invasión" y el entusiasmo por lo que definen como un acto de "liberación".
El sector libertario y el PRO los referentes hicieron hincapié en "el fin de una dictadura" y la alegría por la caída de Maduro fue la nota dominante. La platense Carolina Píparo, actual directora del Banco Nación, cargó contra los sectores progresistas, reprochándoles haber justificado durante años lo que llamó "el terror de una dictadura criminal".
Desde el arco de Unión por la Patria, la respuesta fue de rechazo unánime hacia la maniobra bélica de Donald Trump. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue una de las voces más críticas, apuntando directamente contra Javier Milei por su respaldo al operativo, a quien acusó de haberse "recibido de gran cipayo".
Desde el ámbito legislativo, el diputado bonaerense por los libertarios Juan Osaba recurrió al contraste histórico: publicó una imagen de Cristina Kirchner junto al líder venezolano para señalar que el chavismo representó "años de miedo, exilio y dolor" para millones de ciudadanos.
Por el contrario, Florencia Saintout, titular del Instituto Cultural bonaerense, hizo un llamado a preservar la paz regional bajo la consigna: "No nos traigan la guerra ni a Venezuela ni a ningún país de América Latina". La funcionaria instó a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante el bombardeo y actuar con "cabeza, corazón y coraje".
Por su parte, el dirigente del PRO Nicolás Morzone ensalzó la determinación de Trump y celebró el fin de lo que describió como "décadas de destrucción y genocidio", augurando una Venezuela finalmente libre tras el éxodo masivo de su población.
LE PUEDE INTERESAR
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Por su parte, la exconcejala Cintia Mansilla, referente cercana a Axel Kicillof, calificó al presidente Milei de "psicópata" y "cipayo" por celebrar las acciones militares en Caracas.
En medio de los extremos, el presidente de la UCR platense, Pablo Nicoletti, ofreció una mirada matizada. Si bien manifestó su firme oposición al régimen de Maduro y su solidaridad con los perseguidos y exiliados, rechazó tajantemente los métodos empleados por Washington.
Nicoletti cuestionó que Estados Unidos actúe como "gendarme mundial" y advirtió que el uso unilateral de la fuerza no es el camino para restaurar el orden democrático. "La democracia no se exporta con misiles: se reconstruye con elecciones libres, partidos políticos competitivos y justicia independiente", sentenció el dirigente radical, marcando una distinción entre la condena al autoritarismo y el rechazo a la intervención militar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí