Política y Economía

Los dirigentes platenses opinaron desde polos opuestos sobre la detención de Maduro

Los dirigentes platenses opinaron desde polos opuestos sobre la detención de Maduro
3 de Enero de 2026 | 12:11

La noticia de la incursión militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro no tardó en cruzar las fronteras y aterrizar con fuerza en la capital bonaerense. En La Plata, la dirigencia política reaccionó de forma inmediata, dejando al descubierto una profunda fractura en las redes sociales, donde el debate osciló entre el repudio a lo que consideran una "invasión" y el entusiasmo por lo que definen como un acto de "liberación".

El sector libertario y el PRO los referentes hicieron hincapié en "el fin de una dictadura" y la alegría por la caída de Maduro fue la nota dominante. La platense Carolina Píparo, actual directora del Banco Nación, cargó contra los sectores progresistas, reprochándoles haber justificado durante años lo que llamó "el terror de una dictadura criminal".

Desde el arco de Unión por la Patria, la respuesta fue de rechazo unánime hacia la maniobra bélica de Donald Trump. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue una de las voces más críticas, apuntando directamente contra Javier Milei por su respaldo al operativo, a quien acusó de haberse "recibido de gran cipayo".

Desde el ámbito legislativo, el diputado bonaerense por los libertarios Juan Osaba recurrió al contraste histórico: publicó una imagen de Cristina Kirchner junto al líder venezolano para señalar que el chavismo representó "años de miedo, exilio y dolor" para millones de ciudadanos.

Por el contrario, Florencia Saintout, titular del Instituto Cultural bonaerense, hizo un llamado a preservar la paz regional bajo la consigna: "No nos traigan la guerra ni a Venezuela ni a ningún país de América Latina". La funcionaria instó a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante el bombardeo y actuar con "cabeza, corazón y coraje".

Por su parte, el dirigente del PRO Nicolás Morzone ensalzó la determinación de Trump y celebró el fin de lo que describió como "décadas de destrucción y genocidio", augurando una Venezuela finalmente libre tras el éxodo masivo de su población.

Por su parte, la exconcejala Cintia Mansilla, referente cercana a Axel Kicillof, calificó al presidente Milei de "psicópata" y "cipayo" por celebrar las acciones militares en Caracas.
En medio de los extremos, el presidente de la UCR platense, Pablo Nicoletti, ofreció una mirada matizada. Si bien manifestó su firme oposición al régimen de Maduro y su solidaridad con los perseguidos y exiliados, rechazó tajantemente los métodos empleados por Washington.

Nicoletti cuestionó que Estados Unidos actúe como "gendarme mundial" y advirtió que el uso unilateral de la fuerza no es el camino para restaurar el orden democrático. "La democracia no se exporta con misiles: se reconstruye con elecciones libres, partidos políticos competitivos y justicia independiente", sentenció el dirigente radical, marcando una distinción entre la condena al autoritarismo y el rechazo a la intervención militar.
 

