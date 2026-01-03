Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Llega cedido por un año con costo cero si juega el 60% de los partidos

Se confirmó el regreso de Ignacio Miramón

Nacho será presentado en las próximas horas como segundo refuerzo albiazul. Llega a préstamo con una opción de U$S 4 millones

Se confirmó el regreso de Ignacio Miramón

Nuevamente Miramón pondrá la firma para jugar en Gimnasia/archivo

3 de Enero de 2026 | 03:47
Edición impresa

Luego de la primera práctica de 2026, ayer al mediodía Gimnasia confirmó el regreso de Ignacio Miramón luego de que el Lille de Francia (dueño de su ficha) aceptara algunas cuestiones de letra chica por un préstamo con opción de compra. El mediocampista de 22 años, surgido del Lobo, vuelve tras su efímero paso por Europa y una temporada en Boca para reforzar el plantel de Fernando Zaniratto y -al mismo tiempo- relanzar su carrera.

Gimnasia logró cerrar la llegada de Nacho Miramón luego de que la propuesta presentada por la dirigencia al club francés fuera aceptada -un préstamo con cargo que se convierte en costo cero si el futbolista juega el 60% de los partidos del Lobo en la temporada-, lo que pudo destrabar la operación ya que Lille originalmente había pedido que los porcentajes fueran superiores, 75% primero y 70% después.

Gimnasia tendrá a su favor una opción de compra en diciembre del 2026, con una plusvalía favorable al club francés en caso de una futura venta. El mediocampista nacido en Bolívar y formado futbolísticamente en el Lobo jugó menos partidos en estas últimas dos temporadas que en aquella aparición de 2023 en el Lobo de Chirola Romero, con el que jugó la Copa Sudamericana además de la Liga profesional. Para la Copa de la Liga, ya ni Alan Lescano (transferido a Argentinos Juniors) ni él estaban en el club. La juventud del jugador, la chance de realizar la pretemporada en su totalidad y la predisposición del jugador para el regreso fueron las claves para que lo que en los primeros días de diciembre era un ilusión hoy se convierta en realidad.

La idea de Fernando Zaniratto es que Miramón sea uno de los volantes centrales en la estructura 4-2-3-1 que piensa para comenzar el torneo Apertura. Además, su llegada junto a la de Nacho Fernández genera un golpe de efecto importante para el club, aunque a diferencia del volante que llega de River, su edad genera una proyección importante tanto para el juego como para un eventual negocio futuro. Miramón se encuentra en Bolívar, donde pasó las fiestas de fin de año y se mantuvo en forma físicamente. En las próximas horas viajará a nuestra ciudad para firmar su contrato y ser presentado en el Lobo.

 

