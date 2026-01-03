Encaminada la salida de Pintado

VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado
“A Juan de Dios Pintado ya lo doy por hecho, está todo encaminado con él. Será un préstamo con cargo”. Las palabras de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, a Minuto 1 de Carve Deportiva resonaron de este lado del Río de la Plata y -si bien no hubo aún una confirmación oficial- desde el Lobo aceptaron que la salida del lateral está encaminada.
A pesar de que la idea original era que Pintado saliera solamente a través de una venta (Gimnasia es dueño del 60% de la ficha), la deuda con el jugador y su rendimiento descendente en el último año llevaron a la dirigencia a evaluar con otros ojos la posibilidad de que “Juanchi” se revalorice jugando la Copa Libertadores con el Bolso.
Luego de que la primera oferta fuera rechazada por la dirigencia albiazul, Nacional volvió a la carga con una propuesta, con un cargo económico más elevado y una opción de compra, condiciones que terminaron de convencer a la dirigencia tripera de que su salida en este mercado es una buena posibilidad para todas las partes involucradas.
El lateral albiazul llegó de Juventud de las Piedras y había firmado contrato con el Lobo hasta diciembre de 2026, vínculo que extenderá automáticamente para pasar a Nacional. Antes jugó en Defensor Sporting, Goiás y Godoy Cruz. En Gimnasia armó un buen tándem con Abaldo, pero la salida de su compatriota y su rendimiento en bajada le quitaron el aura de titular indiscutido. A pesar de ello, este año jugó 35 de sus 77 partidos con la casaca mens sana.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
