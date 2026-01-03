Lens derrotó por 3-0 a Toulouse, y es el único puntero de la Ligue 1

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa
El agro generaría solo con los granos U$S36.800 millones en la campaña
VIDEO.- Éxodo turístico en marcha: cientos de usuarios coparon la Terminal
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil
En el inicio de la fecha número 17 de la liga francesa, el Lens venció en condición de visitante a Toulouse 3-0, y se quedó con la primera colocación del campeonato, tras sumar 40 puntos, 4 unidades más que su escolta PSG.
Ismaëlo Ganiou, Adrien Thomasson y Wesley Said, fueron los autores de los goles del conjunto ganador.
Hoy a las 13, Mónaco recibe a Lyon; a las 15 Niza ante Estrasburgo y a las 17.05 Lille y Rennes.
