Lens derrotó por 3-0 a Toulouse, y es el único puntero de la Ligue 1

En el inicio de la fecha número 17 de la liga francesa, el Lens venció en condición de visitante a Toulouse 3-0, y se quedó con la primera colocación del campeonato, tras sumar 40 puntos, 4 unidades más que su escolta PSG.

Ismaëlo Ganiou, Adrien Thomasson y Wesley Said, fueron los autores de los goles del conjunto ganador.

Hoy a las 13, Mónaco recibe a Lyon; a las 15 Niza ante Estrasburgo y a las 17.05 Lille y Rennes.