Extrema tensión en un barrio de La Plata: ardió un árbol y el fuego se propagó hacia dos casas

Un momento de tensión se vivió esta mañana en la localidad de Arturo Seguí, cuando un incendio iniciado en el patio de una propiedad privada amenazó con destruir por completo una vivienda. Gracias a la celeridad de los bomberos, el siniestro fue controlado antes de que las pérdidas fueran mayores.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 en un domicilio ubicado en la intersección de las calles 155 y 418. Según informaron fuentes locales, el fuego se inició en un árbol situado en el jardín de la casa y, debido a la magnitud de las llamas, se propagó rápidamente hasta alcanzar la tirantería del techo de la construcción.

Rápida intervención de los Voluntarios

Tras el alerta de los vecinos, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí se desplazó de inmediato al lugar. El personal trabajó intensamente durante media hora para sofocar el foco ígneo y evitar que se extendiera al resto de los ambientes.

Como parte del protocolo de seguridad, los brigadistas debieron levantar algunas chapas del techo para enfriar la zona y certificar que no quedaran brasas o puntos de calor que pudieran reactivar el fuego.

A pesar de la espectacularidad del siniestro y del temor generado en la zona, no se registraron heridos. En cuanto a los daños materiales, la propiedad solo sufrió la afectación de algunos tirantes de madera de la techumbre, sin comprometer la estructura general de la vivienda.