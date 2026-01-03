El clásico catalán entre Espanyol y Barcelona anima la fecha en España

Esta tarde desde las 17 Espanyol y Barcelona se enfrentan por una nueva edición del clásico de Cataluña, donde el Barça intentará seguir sacándole puntos de ventaja en el torneo a su escolta Real Madrid.

Por otro lado, más temprano, Celta de Vigo recibe al Valencia desde las 10; a las 12.15 Ossasuna hace lo propio ante Athletic de Bilbao y desde las 14.30 Elche se mide ante Villarreal. Ayer, Rayo Vallecano igualó 1-1 con Getafe.