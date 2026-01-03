Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Milan ganó y es el nuevo líder de la Serie A hasta que juegue Inter

Milan ganó y es el nuevo líder de la Serie A hasta que juegue Inter
3 de Enero de 2026 | 03:57
Edición impresa

Milan derrotó 1-0 a Cagliari en condición de visitante con el gol de Rafael Leão, y ahora es el nuevo líder del Calcio con 38 unidades, 2 puntos más que su eterno rival que juega mañana ante Bologna a las 16.45.

Por otro lado, la fecha 18 de la Serie A continúa hoy desde las 8.30 con Como y Udinese. A partir de las 11, en simultáneo, Genoa se mide ante Pisa, y Sassuolo hace lo propio contra Parma. El cierre del sábado futbolero queda a cargo de Atalanta y Roma a las 16.45.

 

