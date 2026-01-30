Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Autopista La Plata: licitarán las obras para la subida y bajada de Diagonal 74

Autopista La Plata: licitarán las obras para la subida y bajada de Diagonal 74
30 de Enero de 2026 | 18:34

Escuchar esta nota


La rehabilitación integral del principal conector de acceso y egreso de la Autopista Buenos Aires La Plata denominado Distribuidor Diagonal 74 fue aprobado esta semana por el directorio de Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA) y en las próximas semanas comenzará el proceso de licitación pública. La obra vial costará alrededor de 2 millones de dólares y se financiará con fondos propios de AUBASA. 

 Según informó la empresa vial de la provincia de Buenos Aires, la obra contempla: la repavimentación y reconstrucción de calzadas según corresponda, mediante fresado del pavimento existente y la ejecución de nuevas carpetas de concreto asfáltico en caliente tipo CAC D-19 con asfalto modificado AM3, en calzadas y banquinas, con espesores de 5 cm y 10 cm según sector, totalizando más de 47.000 m² de repavimentación.

Las intervenciones en pavimentos de hormigón, que comprenden la demolición de losas dañadas, la ejecución de 4.500 m2 para bases de hormigón H-17 y 7.700 m2 para pavimentos de hormigón tipo H-38, en rulos y ramas del distribuidor. También está proyectado el tratamiento de juntas, mediante el retiro de juntas existentes y la ejecución de nuevas juntas elástica; como así también las mejoras en la seguridad vial, incluyendo el retiro y reemplazo de defensas vehiculares (New Jersey y defensas metálicas tipo flex beam), con una extensión superior a 4.000 metros lineales de nuevas defensas metálicas.

Además, se plantean los trabajos de señalización horizontal y vertical, mediante demarcación por pulverización y extrusión, colocación de tachas reflectivas y reposición de cartelería reglamentaria y preventiva, con el objetivo de optimizar la visibilidad y la seguridad de la circulación; y otras obras complementarias, que incluyen la renovación del sistema de iluminación sobre Diagonal 74, el reemplazo de alambrado perimetral y trabajos de perfilado y acondicionamiento de banquinas para asegurar el correcto escurrimiento superficial.

“Los distintos trabajos proyectados tienen por objetivo mejorar la capacidad estructural de los pavimentos, optimizar la funcionalidad del distribuidor y reforzar las condiciones de seguridad vial”, explicó José Arteaga, presidente de AUBASA; quién aclaró que durante el tiempo que demande la obra, estimada en 5 meses, se garantizará la circulación de vehículos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación

Más tensión en el PJ: La Cámpora  ahora empuja a Kicillof para liderar el partido

La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas

A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario

Murió Catherine O’Hara, actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"

VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro

Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías

VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
+ Leidas

Estatales y docentes, comenzó el pago del mes de enero: con aumento, el cronograma completo

La masonería en La Plata, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras

Anunciaron cambios en el DNI y el Pasaporte: cuáles son las modificaciones

Volvió de sorpresa a La Plata tras años de vivir en Europa y filmó las reacciones de sus familiares: ¡se hizo viral!

Un intendente peronista atacó a CFK: "Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes"

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Últimas noticias de La Ciudad

El avance de la tormenta: ¿Esquiva a La Plata?

La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas

La celebración del Año Nuevo Chino en La Plata: entre artesanos, gastronómicos y emprendedores, beneficiarán a 5.000 personas

Alak visitó la colonia de verano de la República de los Niños
Espectáculos
Se viene la segunda temporada de En el barro: cuándo se estrena y qué se vio en el tráiler
Diego Leuco acusó a Pagani de "ventajero" y Horacio salió al cruce y lo tildó de "perejil"
Murió Catherine O’Hara, actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"
Streamer y humorista: quien es el nuevo novio de Ángela Torres
Phil Collins cumple 75 años: sus éxitos, sus recitales y su estado de salud
Policiales
La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
Buscan a un hombre por el abuso de una adolescente a la salida de un boliche en Miramar
Atraparon a "roba caños" que tenía en vilo a un barrio de La Plata
VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro
VIDEO.- Un barrio de La Plata conmocionado: hablaron los vecinos de Rocío
Información General
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Deportes
El emotivo reencuentro entre Djokovic y Del Potro: “Te amo, amigo”
A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario
Ascacibar se perfila para debutar como titular en Boca
Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final del Abierto de Australia
Alcaraz derrotó a Zverev y es el primer finalista del Abierto de Australia 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla