Autopista La Plata: licitarán las obras para la subida y bajada de Diagonal 74
La rehabilitación integral del principal conector de acceso y egreso de la Autopista Buenos Aires La Plata denominado Distribuidor Diagonal 74 fue aprobado esta semana por el directorio de Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA) y en las próximas semanas comenzará el proceso de licitación pública. La obra vial costará alrededor de 2 millones de dólares y se financiará con fondos propios de AUBASA.
Según informó la empresa vial de la provincia de Buenos Aires, la obra contempla: la repavimentación y reconstrucción de calzadas según corresponda, mediante fresado del pavimento existente y la ejecución de nuevas carpetas de concreto asfáltico en caliente tipo CAC D-19 con asfalto modificado AM3, en calzadas y banquinas, con espesores de 5 cm y 10 cm según sector, totalizando más de 47.000 m² de repavimentación.
Las intervenciones en pavimentos de hormigón, que comprenden la demolición de losas dañadas, la ejecución de 4.500 m2 para bases de hormigón H-17 y 7.700 m2 para pavimentos de hormigón tipo H-38, en rulos y ramas del distribuidor. También está proyectado el tratamiento de juntas, mediante el retiro de juntas existentes y la ejecución de nuevas juntas elástica; como así también las mejoras en la seguridad vial, incluyendo el retiro y reemplazo de defensas vehiculares (New Jersey y defensas metálicas tipo flex beam), con una extensión superior a 4.000 metros lineales de nuevas defensas metálicas.
Además, se plantean los trabajos de señalización horizontal y vertical, mediante demarcación por pulverización y extrusión, colocación de tachas reflectivas y reposición de cartelería reglamentaria y preventiva, con el objetivo de optimizar la visibilidad y la seguridad de la circulación; y otras obras complementarias, que incluyen la renovación del sistema de iluminación sobre Diagonal 74, el reemplazo de alambrado perimetral y trabajos de perfilado y acondicionamiento de banquinas para asegurar el correcto escurrimiento superficial.
“Los distintos trabajos proyectados tienen por objetivo mejorar la capacidad estructural de los pavimentos, optimizar la funcionalidad del distribuidor y reforzar las condiciones de seguridad vial”, explicó José Arteaga, presidente de AUBASA; quién aclaró que durante el tiempo que demande la obra, estimada en 5 meses, se garantizará la circulación de vehículos.
