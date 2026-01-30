Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Se viene la segunda temporada de En el barro con la China Suárez: cuándo se estrena y qué se vio en el tráiler

30 de Enero de 2026 | 18:44

Escuchar esta nota

El lanzamiento del tráiler y el póster oficial de la segunda temporada de En el barro encendió las redes y colocó nuevamente a Eugenia “La China” Suárez en el centro de la escena. La ficción creada por Sebastián Ortega regresa a Netflix el próximo 13 de febrero y promete redoblar la apuesta en tensión, drama y poder femenino, con la actriz como una de las grandes figuras del elenco.

Suárez interpreta a Nicole, una prostituta VIP que deberá sobrevivir al hostil mundo carcelario, moviéndose entre alianzas, traiciones y disputas de poder. Su presencia domina el adelanto y el arte promocional, donde aparece en primer plano junto a Ana Garibaldi, Lorena Vega y Verónica Llinás, un detalle que no pasó inadvertido para el público y los seguidores de la serie.

La repercusión fue inmediata. La China compartió el anuncio oficial de Netflix en su cuenta de X (ex Twitter) y lo acompañó con dos emojis de cuchillos, una clara alusión al clima de violencia y enfrentamientos que marcarán esta nueva entrega. El gesto, breve pero elocuente, se viralizó rápidamente y reforzó la expectativa en torno a su personaje.

Una trama que se expande y suma conflictos

La segunda temporada retoma la historia en el penal de La Quebrada, donde Gladys “la Borges” (Ana Garibaldi) regresa para encontrarse con un escenario dominado por nuevas bandas y reglas más crueles. En ese contexto, deberá forjar alianzas impensadas, incluso con Nicole, para proteger a los suyos y mantenerse con vida.

La narrativa alternará entre el interior de la cárcel y el mundo exterior, ampliando el universo de la serie y presentando nuevos personajes, como la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien emerge como una líder implacable. El tráiler adelanta escenas de alto voltaje dramático, con la China Suárez protagonizando secuencias intensas y vínculos complejos que prometen marcar el rumbo de la historia.

Un elenco coral y figuras destacadas

El reparto principal está integrado por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, junto a Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. A ellas se suman Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, habrá participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín, Verónica Llinás y Gerardo Romano.

Meses atrás, Garibaldi destacó el trabajo de su compañera en diálogo con Infobae en Vivo: “Espectacular. Yo la pasé bárbaro con la China, es una tipa recopada, nos llevamos bárbaro”, aseguró, y recordó una anécdota del rodaje en la que Suárez sorprendió al equipo técnico y artístico invitándolos con hamburguesas durante una jornada de filmación.

Expectativa en alza

Producida por Netflix y Underground, En el barro consolida su lugar dentro de la ficción argentina contemporánea y apuesta a personajes femeninos fuertes, atravesados por la violencia, la ambición y la supervivencia. Con un tráiler que ya acumula miles de reproducciones y comentarios, la serie se perfila como uno de los grandes estrenos del año.

El 13 de febrero, la historia volverá a abrir las puertas de La Quebrada y todo indica que la China Suárez, en el rol de Nicole, será una de las protagonistas indiscutidas de la conversación televisiva.

