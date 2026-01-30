Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Archivos Epstein: el escándalo que no se apaga con miles de nuevos videos y fotos

Archivos Epstein: el escándalo que no se apaga con miles de nuevos videos y fotos
30 de Enero de 2026 | 18:00

Escuchar esta nota


El escándalo Jeffrey Epstein volvió a copar la escena pública. Este viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la mayor liberación de archivos jamás realizada sobre el caso del financista acusado de abusar sexualmente de menores y de tejer una red que alcanzó a algunos de los nombres más poderosos del planeta.

La cifra impacta: más de tres millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes, disponibles para el escrutinio público. Todo, bajo el paraguas de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, una norma que obligó al gobierno a abrir los cajones más incómodos del expediente.

Videos, fotos y documentos… pero con tachaduras

Según explicó el fiscal adjunto Todd Blanche, los materiales publicados llegan con extensas censuras, principalmente para proteger la identidad de las víctimas. Todas las mujeres que aparecen en imágenes y videos fueron ocultadas, con una sola excepción: Ghislaine Maxwell, la socia, exnovia y cómplice clave de Epstein, hoy condenada a 20 años de prisión.

“Solo se censuraron hombres cuando era imposible ocultar a una mujer sin hacerlo”, aclaró Blanche. El mensaje es claro: transparencia, sí, pero con límites.

¿A quiénes salpica el escándalo?

LE PUEDE INTERESAR

Occidente mira a China: por la guerra comercial de Trump

LE PUEDE INTERESAR

Bronca social con Trump por la ofensiva migratoria

Aunque los documentos no traen acusaciones nuevas, el archivo vuelve a poner en escena a figuras que durante décadas compartieron fiestas, vuelos y círculos sociales con Epstein.

Entre los nombres que vuelven a generar ruido aparecen Donald Trump y Bill Clinton, ambos fotografiados y registrados en distintos momentos junto al financista. Ninguno fue acusado formalmente, y ambos negaron haber tenido conocimiento de los abusos. Sin embargo, las imágenes, los registros de vuelo y los testimonios mantienen viva la incomodidad.

Epstein fue durante años una figura habitual del jet set de Nueva York, rodeado de empresarios, académicos, políticos y celebridades. El archivo reaviva la pregunta que nunca termina de responderse: ¿quiénes sabían y miraron para otro lado?

Millones de papeles que siguen bajo llave

La bomba, sin embargo, no está completa. El propio Departamento de Justicia reconoció que existen más de seis millones de páginas recopiladas en total, y que una parte significativa sigue retenida.

¿Las razones? Información sensible de víctimas, riesgos para investigaciones federales aún activas y datos personales que no pueden hacerse públicos. Blanche fue tajante: “Cumplimos la ley. No protegimos al presidente Trump ni a nadie”.

La presión política y el enojo público

La liberación de archivos no fue voluntaria. Llegó después de meses de presión del Congreso, reclamos de organizaciones civiles y hasta tensiones dentro del propio oficialismo estadounidense, luego de que el FBI y el Departamento de Justicia insinuaran que no habría más revelaciones.

Hoy, más de 500 personas revisan documento por documento para definir qué se puede mostrar y qué no. El objetivo oficial es cerrar el proceso “en el corto plazo”, aunque pocos creen que el apetito público por este caso se calme pronto.

Un final sin cierre

Jeffrey Epstein se suicidó en 2019, en una celda de Nueva York, antes de enfrentar un juicio federal por tráfico sexual. Su muerte selló el silencio judicial, pero no apagó el escándalo.

Las víctimas, los documentos, las fotos y los videos siguen hablando. Y cada nueva tanda de archivos vuelve a confirmar una verdad incómoda: el caso Epstein no es solo una historia de abuso, sino también de poder, impunidad y relaciones peligrosas en la cima del mundo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación

Más tensión en el PJ: La Cámpora  ahora empuja a Kicillof para liderar el partido

La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas

A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario

Murió Catherine O’Hara, actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"

VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro

Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías

VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
+ Leidas

Estatales y docentes, comenzó el pago del mes de enero: con aumento, el cronograma completo

La masonería en La Plata, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras

Anunciaron cambios en el DNI y el Pasaporte: cuáles son las modificaciones

Volvió de sorpresa a La Plata tras años de vivir en Europa y filmó las reacciones de sus familiares: ¡se hizo viral!

Un intendente peronista atacó a CFK: "Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes"

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Últimas noticias de El Mundo

Trump endurece el cerco: declara “amenaza excepcional” a Cuba y la deja sin combustible

Occidente mira a China: por la guerra comercial de Trump

Bronca social con Trump por la ofensiva migratoria

Putin frenaría ataques a Kiev durante una semana
Policiales
La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
Buscan a un hombre por el abuso de una adolescente a la salida de un boliche en Miramar
Atraparon a "roba caños" que tenía en vilo a un barrio de La Plata
VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro
VIDEO.- Un barrio de La Plata conmocionado: hablaron los vecinos de Rocío
Información General
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Deportes
El emotivo reencuentro entre Djokovic y Del Potro: “Te amo, amigo”
A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario
Ascacibar se perfila para debutar como titular en Boca
Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final del Abierto de Australia
Alcaraz derrotó a Zverev y es el primer finalista del Abierto de Australia 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla