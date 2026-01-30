Archivos Epstein: el escándalo que no se apaga con miles de nuevos videos y fotos

La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
El escándalo Jeffrey Epstein volvió a copar la escena pública. Este viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la mayor liberación de archivos jamás realizada sobre el caso del financista acusado de abusar sexualmente de menores y de tejer una red que alcanzó a algunos de los nombres más poderosos del planeta.
La cifra impacta: más de tres millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes, disponibles para el escrutinio público. Todo, bajo el paraguas de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, una norma que obligó al gobierno a abrir los cajones más incómodos del expediente.
Videos, fotos y documentos… pero con tachaduras
Según explicó el fiscal adjunto Todd Blanche, los materiales publicados llegan con extensas censuras, principalmente para proteger la identidad de las víctimas. Todas las mujeres que aparecen en imágenes y videos fueron ocultadas, con una sola excepción: Ghislaine Maxwell, la socia, exnovia y cómplice clave de Epstein, hoy condenada a 20 años de prisión.
“Solo se censuraron hombres cuando era imposible ocultar a una mujer sin hacerlo”, aclaró Blanche. El mensaje es claro: transparencia, sí, pero con límites.
¿A quiénes salpica el escándalo?
Aunque los documentos no traen acusaciones nuevas, el archivo vuelve a poner en escena a figuras que durante décadas compartieron fiestas, vuelos y círculos sociales con Epstein.
Entre los nombres que vuelven a generar ruido aparecen Donald Trump y Bill Clinton, ambos fotografiados y registrados en distintos momentos junto al financista. Ninguno fue acusado formalmente, y ambos negaron haber tenido conocimiento de los abusos. Sin embargo, las imágenes, los registros de vuelo y los testimonios mantienen viva la incomodidad.
Epstein fue durante años una figura habitual del jet set de Nueva York, rodeado de empresarios, académicos, políticos y celebridades. El archivo reaviva la pregunta que nunca termina de responderse: ¿quiénes sabían y miraron para otro lado?
Millones de papeles que siguen bajo llave
La bomba, sin embargo, no está completa. El propio Departamento de Justicia reconoció que existen más de seis millones de páginas recopiladas en total, y que una parte significativa sigue retenida.
¿Las razones? Información sensible de víctimas, riesgos para investigaciones federales aún activas y datos personales que no pueden hacerse públicos. Blanche fue tajante: “Cumplimos la ley. No protegimos al presidente Trump ni a nadie”.
La presión política y el enojo público
La liberación de archivos no fue voluntaria. Llegó después de meses de presión del Congreso, reclamos de organizaciones civiles y hasta tensiones dentro del propio oficialismo estadounidense, luego de que el FBI y el Departamento de Justicia insinuaran que no habría más revelaciones.
Hoy, más de 500 personas revisan documento por documento para definir qué se puede mostrar y qué no. El objetivo oficial es cerrar el proceso “en el corto plazo”, aunque pocos creen que el apetito público por este caso se calme pronto.
Un final sin cierre
Jeffrey Epstein se suicidó en 2019, en una celda de Nueva York, antes de enfrentar un juicio federal por tráfico sexual. Su muerte selló el silencio judicial, pero no apagó el escándalo.
Las víctimas, los documentos, las fotos y los videos siguen hablando. Y cada nueva tanda de archivos vuelve a confirmar una verdad incómoda: el caso Epstein no es solo una historia de abuso, sino también de poder, impunidad y relaciones peligrosas en la cima del mundo.
